Гру о 2:1 с «Салаватом»: «Дриджер удачно вернулся, создал много хорошего. «Трактор» подписывал его на место первого вратаря»

Бенуа Гру оценил победу «Трактора» над «Салаватом» в матче FONBET КХЛ.

Челябинцы оказались сильнее в домашней игре со счетом 2:1.

– Хочу отметить важный гол от бригады большинства в концовке матча. Уверенно при этом сыграли в обороне. Дриджер вернулся в игру. Хорошая победа, легких в КХЛ не бывает.

– Почему команда уже не первый матч тяжело начинает первый период?

– Думаю, что мы хотели сыграть увереннее в обороне. Это притормаживало. Но благодаря этому дали сопернику лишь один шанс в первом периоде. Играли не только на сдерживание, сами создавали моменты, но вратарь соперника хорошо себя проявил.

– Кто вратарь номер один на сегодняшний день?

– Мы подписывали Дриджера на место первого вратаря. У него были и хорошие и плохие моменты. Сегодня он удачно вернулся в игру, создал много хорошего.

Первый номер – тот, кто останавливает шайбы. Сегодня Дриджер это делал, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .

Берлев травмировался в игре с «Трактором» после толчка на борт от Коромыслова. Форвард «Салавата» держался за плечо, его увезли на носилках