Депутат Журова о результативности Овечкина: «Саша уже не молодой, невозможно держать форму весь год. Сезон долгий, он еще наберет»

Светлана Журова оценила результативность Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил первую шайбу в регулярном чемпионате в матче против «Миннесоты». На его счету стало 4 (1+3) очка за 5 игр.

– Сможет ли Овечкин в этом сезоне показывать хорошую результативность?

– Сможет, уверена, просто у него вроде была небольшая травма. Саша ведь уже не такой молодой спортсмен, тоже распределяет по году свою спортивную форму, невозможно держать ее весь год.

Поэтому я думаю, что раз травма, значит, чуть‑чуть отпустил нагрузки, но он наберет форму. Это нормальный рабочий момент. Здесь лучше «недо», чем «пере». Сезон долгий еще, – сказала депутат Госдумы Светлана Журова .

