«Автомобилист» опроверг, что собирается подписать Жаркова. Сообщалось, что форвард будет зарабатывать около 50 млн рублей

Теги Авангард Автомобилист возможные переходы Владимир Жарков КХЛ деньги Хоккей

В «Автомобилисте» опровергли, что Владимир Жарков может перейти в клуб

«Спорт-Экспресс» ранее сообщил, что форвард покинет «Авангард» по окончании сезона. И, скорее всего, продолжит карьеру в «Автомобилисте». Зарплата игрока может составить около 50 миллионов рублей, включая бонусы.

«Спешим опровергнуть выдуманную в чьих-то интересах новость о готовящемся переходе хоккеиста Владимира Жаркова в наш клуб.

Ни этот игрок, ни, тем более, такие деньги, указанные в этой псевдо-новости, не рассматриваются хоккейным клубом «Автомобилист». Доверяйте только официальным источникам», – говорится в сообщении клуба.

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1 комментарий

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chto s licom?
покажите мне, кто ещё так сделал, я подожду
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