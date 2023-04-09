«Автомобилист» опроверг, что собирается подписать Жаркова. Сообщалось, что форвард будет зарабатывать около 50 млн рублей
В «Автомобилисте» опровергли, что Владимир Жарков может перейти в клуб
«Спорт-Экспресс» ранее сообщил, что форвард покинет «Авангард» по окончании сезона. И, скорее всего, продолжит карьеру в «Автомобилисте». Зарплата игрока может составить около 50 миллионов рублей, включая бонусы.
«Спешим опровергнуть выдуманную в чьих-то интересах новость о готовящемся переходе хоккеиста Владимира Жаркова в наш клуб.
Ни этот игрок, ни, тем более, такие деньги, указанные в этой псевдо-новости, не рассматриваются хоккейным клубом «Автомобилист». Доверяйте только официальным источникам», – говорится в сообщении клуба.
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