Якупов – Дергачев – Телегин – стартовое звено «Авангарда» на 5-й матч. У «Ак Барса» изменений нет

Теги Ак Барс Авангард Кирилл Петров Антон Белов Владимир Жарков Дмитрий Кагарлицкий Вячеслав Войнов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Федор Малыхин Павел Дедунов Вадим Шипачев Станислав Галиев Иван Телегин Наиль Якупов Артем Лукоянов Сергей Толчинский Василий Демченко Дмитрий Юдин Корбан Найт Никита Лямкин Кирилл Семенов Алексей Береглазов Дамир Шарипзянов Тимур Билялов Рид Буше Зият Пайгин Александр Дергачев Кирилл Адамчук Виктор Сведберг Алекс Бродхерст Кирилл Панюков Даниил Журавлев Амир Мифтахов Артем Галимов Дмитрий Воронков Семен Чистяков Арсений Грицюк Илья Сафонов Никита Дыняк Константин Лучевников Андрей Мишуров Семен Терехов Никита Евсеев Хоккей

«Ак Барс» и «Авангард» объявили составы на 5-й матч серии плей-офф КХЛ

Наиль Якупов, Александр Дергачев и Телегин сыграют в стартовом звене «Авангарда». У «Ак Барса» нет изменений в составе.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов).

Дмитрий Юдин – Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков – Илья Сафонов (а) – Александр Радулов (к).

Кирилл Адамчук – Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев (а) – Кирилл Петров.

Константин Лучевников – Даниил Журавлев, Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Панюков.

Никита Евсеев, Артем Лукоянов – Артем Галимов – Никита Дыняк; Семен Терехов.

Состав «Авангарда»:

Вратари: Василий Демченко (Андрей Мишуров).

Дамир Шарипзянов (к) – Зият Пайгин, Наиль Якупов – Александр Дергачев – Иван Телегин.

Алексей Береглазов – Виктор Сведберг, Владимир Ткачев – Корбэн Найт (а) – Рид Буше.

Антон Белов – Семен Чистяков, Арсений Грицюк – Алекс Бродхерст – Сергей Толчинский.

Павел Дедунов (а) – Федор Малыхин – Владимир Жарков.

1 комментарий

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Евгений Чачило
За Авангард! Рановато в отпуск уходить)
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-3
-3
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