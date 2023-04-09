Якупов – Дергачев – Телегин – стартовое звено «Авангарда» на 5-й матч. У «Ак Барса» изменений нет
«Ак Барс» и «Авангард» объявили составы на 5-й матч серии плей-офф КХЛ
Наиль Якупов, Александр Дергачев и Телегин сыграют в стартовом звене «Авангарда». У «Ак Барса» нет изменений в составе.
Состав «Ак Барса»:
Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов).
Дмитрий Юдин – Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков – Илья Сафонов (а) – Александр Радулов (к).
Кирилл Адамчук – Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев (а) – Кирилл Петров.
Константин Лучевников – Даниил Журавлев, Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Панюков.
Никита Евсеев, Артем Лукоянов – Артем Галимов – Никита Дыняк; Семен Терехов.
Состав «Авангарда»:
Вратари: Василий Демченко (Андрей Мишуров).
Дамир Шарипзянов (к) – Зият Пайгин, Наиль Якупов – Александр Дергачев – Иван Телегин.
Алексей Береглазов – Виктор Сведберг, Владимир Ткачев – Корбэн Найт (а) – Рид Буше.
Антон Белов – Семен Чистяков, Арсений Грицюк – Алекс Бродхерст – Сергей Толчинский.
Павел Дедунов (а) – Федор Малыхин – Владимир Жарков.
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