Якупов – Дергачев – Телегин – стартовое звено «Авангарда» на 5-й матч. У «Ак Барса» изменений нет

«Ак Барс» и «Авангард» объявили составы на 5-й матч серии плей-офф КХЛ

Наиль Якупов, Александр Дергачев и Телегин сыграют в стартовом звене «Авангарда». У «Ак Барса» нет изменений в составе.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов).

Дмитрий Юдин – Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков – Илья Сафонов (а) – Александр Радулов (к).

Кирилл Адамчук – Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев (а) – Кирилл Петров.

Константин Лучевников – Даниил Журавлев, Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Панюков.

Никита Евсеев, Артем Лукоянов – Артем Галимов – Никита Дыняк; Семен Терехов.

Состав «Авангарда»:

Вратари: Василий Демченко (Андрей Мишуров).

Дамир Шарипзянов (к) – Зият Пайгин, Наиль Якупов – Александр Дергачев – Иван Телегин.

Алексей Береглазов – Виктор Сведберг, Владимир Ткачев – Корбэн Найт (а) – Рид Буше.

Антон Белов – Семен Чистяков, Арсений Грицюк – Алекс Бродхерст – Сергей Толчинский.

Павел Дедунов (а) – Федор Малыхин – Владимир Жарков.