Дмитрий Рябыкин: «Белова брали на место Емелина, чтобы он держал раздевалку «Авангарда», был дядькой‑наставником»

высказался после победы над (3:2) в матче турнира имени Пучкова.

– Была хорошая игра, последняя репетиция перед началом сезона. Очень понравилась игра и своей команды, и противника.

Нам повезло, что забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Игра была равной, игра была хорошей.

– Такой парад героизма у игроков. Как самочувствие ребят?

– Пока по Жаркову не могу сказать, а с остальными вроде все нормально.

– Тренеры требуют такого героизма от ребят на предсезонном турнире?

– Скажу так: если у хоккеиста есть характер, он в любом матче хочет победить и выкладывается по полной, не думаю, что кто‑то будет специально убирать ноги.

– Какие винтики осталось подкрутить до старта чемпионата?

– Есть над чем работать, предстоит весь сезон это делать, всегда хочется лучшего. На данный момент необходимо улучшить возврат в оборону. Пока будем работать над этим.

– Насколько сейчас велико значение Найта?

– Это лидер нашей команды, первый центральный, он очень важен. В связи со сложившейся ситуацией мы рады, что он у нас.

– На какую роль приглашался в команду ?

– Я Антона знаю еще с тех времен, когда сам играл в хоккей. Брали его на место Емелина, чтобы он держал раздевалку, был дядькой‑наставником. Это был не секрет, Алексей Владимирович Волков мне об этом говорил, – сказал главный тренер .