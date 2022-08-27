Дмитрий Рябыкин: «Белова брали на место Емелина, чтобы он держал раздевалку «Авангарда», был дядькой‑наставником»

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Дмитрий Рябыкин высказался после победы над СКА (3:2) в матче турнира имени Пучкова.

– Была хорошая игра, последняя репетиция перед началом сезона. Очень понравилась игра и своей команды, и противника.

Нам повезло, что забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Игра была равной, игра была хорошей.

 – Такой парад героизма у игроков. Как самочувствие ребят?

 – Пока по Жаркову не могу сказать, а с остальными вроде все нормально.

 – Тренеры требуют такого героизма от ребят на предсезонном турнире?

 – Скажу так: если у хоккеиста есть характер, он в любом матче хочет победить и выкладывается по полной, не думаю, что кто‑то будет специально убирать ноги.

 – Какие винтики осталось подкрутить до старта чемпионата?

 – Есть над чем работать, предстоит весь сезон это делать, всегда хочется лучшего. На данный момент необходимо улучшить возврат в оборону. Пока будем работать над этим.

 – Насколько сейчас велико значение Найта?

 – Это лидер нашей команды, первый центральный, он очень важен. В связи со сложившейся ситуацией мы рады, что он у нас.

 – На какую роль приглашался в команду Антон Белов?

 – Я Антона знаю еще с тех времен, когда сам играл в хоккей. Брали его на место Емелина, чтобы он держал раздевалку, был дядькой‑наставником. Это был не секрет, Алексей Владимирович Волков мне об этом говорил, – сказал главный тренер «Авангарда».

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