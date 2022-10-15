Жарков о 3:4 от «Адмирала»: «Расслабились в своей башке и думали, что игра уже сделана. «Авангард» только начинает перезагружать игру, надо было сыграть проще»

Нападающий высказался о поражении от .

Омская команда потерпела поражение в серии буллитов (3:4).

«Расслабились в своей башке и думали, что игра уже сделана. Мы только начинаем перезагружать свою игру, надо было сыграть попроще. Расслабление идет от счета 3:1 и от того, что у нас получается.

Первый и второй периоды провели здорово, потом подумали: «Ну все, сейчас забьем свое». А получается наоборот, соперник начинает играть более авантюрно, мы тоже начинаем и получаем голы в свои ворота.

Мой гол? Спонтанно получилось, Федя [Малыхин] здорово зашел в зону, оставил, я подобрал шайбу, понял, что на ближнюю уже не вылезть, пришлось за ворота ехать.

После смены главного тренера стали больше играть с шайбой, стало больше доверия к каждому игроку. Появилось понимание, что каждый игрок может принести пользу, находясь на льду», – сказал Жарков.