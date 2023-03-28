Беттмэн об отказе игроков от ЛГБТ-джерси: «Мы впервые столкнулись с подобным. Думаю, нам предстоит оценить это в межсезонье»

Теги Гэри Беттмэн НХЛ ЛГБТ Хоккей

Комиссионер НХЛ заявил, что лига обсудит ситуацию с ЛГБТ-акциями в межсезонье.

Ранее несколько игроков отказались от джерси в поддержку ЛГБТ.

«Мы впервые столкнулись с подобным, и я думаю, что нам предстоит оценить это в межсезонье.

Одна проблема, когда игроки по разным причинам могут чувствовать себя некомфортно, надевая форму в знак поддержки. Но я думаю, что сейчас это стало больше отвлекать, потому что суть того, что наши команды и мы делаем и за что выступаем, на самом деле отодвинута в сторону из-за того, что небольшое количество игроков приняли личные решения, а это тоже надо уважать», – сказал Гэри Беттмэн.

Ранее Эрик и Марк Стаалы отказались надевать ЛГБТ-свитера из-за религии. Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Его примеру последовал вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер. 

Также сообщалось, что от радужных джерси отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Кроме того, «Рейнджерс», в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».

Илья Любушкин принял решение не выходить на разминку в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), сославшись на закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России.

«Айлендерс» не будут использовать радужную ленту в рамках акции Pride Night. Они никогда не надевают форму с ЛГБТ-символикой

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7 комментариев

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Суворов Антон
А что это люди ниже отписавшиеся так за Америку переживают?)

Вот Шапиро (Соловьев) недавно сказал, чем больше у них в США геев, тем нам, патентованным россиянам лучше! Тем быстрее разложиться этот Дикий запад и Америку смоет в океан!

И В.В. Путин нечто подобное говорил.. И Володин с Медведевым..

Всё идёт по плану..
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Евгений Исаев
В межсезонье придётся смириться с тем, что мужчины отстаивают свое право не поддерживать "мужичков"!
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Maturmalai
Наверное стоило бы сделать участие в таких мероприятиях делом сугубо добровольным. В смысле не "наша команда выйдет на раскатку в джерси в поддержку инклюзивности", а "мы предоставили отдельным нашим хоккеистам возможность поддержать инклюзивность надев на раскатку джерси". А там уже как каждый сам для себя решит, в чем ему выходить на раскатку.
И никому не пришлось бы лепить дурацкие отмазы в прессе про религию, путинские законы итп
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kaplanido
Очень хотелось бы вернуться к норме, без всех этих ночей срама и прилюдных каминг аутов некоторых киборгов, с большим пристрастием обсасываемых в сми
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Mi4eL
Ответ Безумный Макс
неужели потихоньку эта тема станет уходить от спорта🙏
давно пора ! а то большинство не большинство как будто
+1
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Безумный Макс
неужели потихоньку эта тема станет уходить от спорта🙏
+2
-1
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dosatuy
Да да задумайся Бэтмен на фига эта фигня хоккею, если сам не…
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