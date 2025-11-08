Панарин про 3 очка в первом матче после бритья налысо: «Это не сделало меня лучшим игроком, но точно более уродливым»

Артемий Панарин пошутил про свою новую прическу.

34-летний форвард «Рейнджерс » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:1). Он прервал серию из шести подряд игр из очков.

Накануне игры Панарин побрился налысо , а после ответил на вопрос, помогло ли это ему провести хороший матч.

«Надеюсь, что да, но это всего одна игра. Это не сделало меня лучшим игроком, но точно более уродливым», – сказал улыбаясь Панарин .

Бедард с 1+3, Панарин с 1+2 и Селебрини с 1+1 – звезды дня в НХЛ