Канарейкин об отказе «Чикаго» от ЛГБТ-джерси: «Человек с нормальной психикой осознает, что эта пропаганда не имеет отношения к хоккею. Проворов дал всем пример» 

высказался об отказе « » от ЛГБТ-джерси.

«Люди выразили свое открытое отношение к этому. Нормальный человек с нормальной психикой, я думаю, прекрасно осознает, что эта пропаганда не имеет никакого отношения к хоккею.

Ну эти вещи не могут стоять друг с другом, ЛГБТ и хоккей. Так что Проворов дал всем пример, и его поддержали многие. Возможно, что совсем скоро мы перестанем видеть радужные символы во всей , потому что пример «Чикаго» развязал руки всем клубам», – заявил заслуженный тренер России.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» и «Чикаго» отказались от радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».