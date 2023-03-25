Канарейкин об отказе «Чикаго» от ЛГБТ-джерси: «Человек с нормальной психикой осознает, что эта пропаганда не имеет отношения к хоккею. Проворов дал всем пример»
Федор Канарейкин высказался об отказе «Чикаго» от ЛГБТ-джерси.
«Люди выразили свое открытое отношение к этому. Нормальный человек с нормальной психикой, я думаю, прекрасно осознает, что эта пропаганда не имеет никакого отношения к хоккею.
Ну эти вещи не могут стоять друг с другом, ЛГБТ и хоккей. Так что Проворов дал всем пример, и его поддержали многие. Возможно, что совсем скоро мы перестанем видеть радужные символы во всей НХЛ, потому что пример «Чикаго» развязал руки всем клубам», – заявил заслуженный тренер России.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» и «Чикаго» отказались от радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
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