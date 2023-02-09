«Айлендерс» не будут использовать радужную ленту в рамках акции Pride Night. Они никогда не надевают форму с ЛГБТ-символикой

Теги Рейнджерс Айлендерс Ванкувер НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Политика Хоккей

Хоккеисты «Айлендерс» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Ванкувером».

Как отмечает New York Post, «островитяне» никогда не надевают радужные джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») из-за политики организации, запрещающей носить специальные свитеры для разминки.

Они носят только произведенные НХЛ джерси в поддержку военных, в честь Дня святого Патрика, а также в рамках акции Hockey Fights Cancer («Хоккей против рака»).

Сообщается, что «Айлендерс» также не будут использовать радужную ленту для клюшек.

При этом они сделают пожертвования организации LGBT Network и Нью-Йоркской хоккейной ассоциации геев (New York Gay Hockey Association), а также проведут ряд других инициатив, включая брендинг Pride на рекламных щитах, а также на социальных и цифровых платформах команды. 

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Затем хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Вегасом» (4:1).

Беттмэн об отказе Проворова и «Рейнджерс» от ЛГБТ-символики: «Мы должны уважать выбор. Инклюзивность – в понимании различий»

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74 комментария

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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
Читать то умеешь? Айлы никогда не надевают лгбтшные джерси. Это скорее Проворов пример с островов взял)))
Как твой порванный шаблон про омериканские ценности?) твоей же династией)подтекает?)
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Verhovn
Стэп бай стэп прогонят эту нечисть.. Молодцы ребятки.)
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Кеша
Ответ Беня_Финитас
за скотоложество тоже была . эта более актуальна . сейчас и мужиков совсем нет , одни скоты .
Была . Еще ЛТП был для алкашей ))). И вытрезвитель. Кому что по душе . Социализм настоящий . Равенство .
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Павел Мельников
Ответ goalie_pash
Смело. Без шуток. Это надо иметь мужество, чтобы в США выступить вне повесточки.
Не все герои носят плащи. Всего-то нужно было в обычном свитере разминаться, прямо настоящее мужество.
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Иван Ларин
чего они лезут в хоккей то со своей радугой, им же в сша и так все разрешили, не это конечно да всех помазать хотят ....
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Беня_Финитас
Ответ Кеша
В годы СССР около большого театра голубые искали себе партнера . Плешка место называлось . Тьфу блин ))). Не зря была статья в СССР за мужеложство .
за скотоложество тоже была . эта более актуальна . сейчас и мужиков совсем нет , одни скоты .
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e1ther - e1ther
Ответ Чтозахочу Тоинебуду
И причем тут Проворов,если они и до этого никогда не учавствовали в радужных акциях?
опять заголовок только прочитал?)а гомосяцкий маркетинг это не акции?)
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Boser Bube
Ответ Фанат Ференцвароша
Пожертвования ЛГБТ организациям клуб то делает))) Так что это тебе грустить надо
Ну может и во Владикавказский филиал этой достопочтенной организации пожертвования дойдут и тебе чего перепадёт, платьице новое себе прикупишь, гггг.
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goalie_pash
Смело. Без шуток. Это надо иметь мужество, чтобы в США выступить вне повесточки.
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Фанат Ференцвароша
Ответ Boser Bube
Где-то загрустила одна алания, гг.
Пожертвования ЛГБТ организациям клуб то делает))) Так что это тебе грустить надо
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Фанат Ференцвароша
Ответ Пинающий Достоинства
Вот, Проворов, вот натурал, натворил то чего!!! Раздаётся где-то в американских модных местечках ….)
Читать то умеешь? Айлы никогда не надевают лгбтшные джерси. Это скорее Проворов пример с островов взял)))
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Павел Мельников
Читаем дальше первого предложения заголовка и узнаем, что они, оказывается, никогда эту форму и не носили. И никто об этом не говорил. Ох уж эти злые американцы, всем своих гoлубых навязывают.
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Евгений Качалков
Ну их же отменили, да? Играть теперь запретят, а руководство голыми на муравейник посадят? Это ж Америка с культурой отмены!!! Там со всеми, наверняка, так делают!
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*MVP*
Ответ Артём Пронин
Это не Проворов, а Лу Ламорелло которому плевать на ЛГБТ поддержку
Ламорелло не всю жизнь в Айлендерс.
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Андрей Балабаев
Ответ Thomas Schaaf
Есть, "Ландскрона" называется
Ошибочка, фратрия называется
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Treq Qert
Ответ Борец на диване
"Они носят только произведенные НХЛ джерси в поддержку ВОЕННЫХ" Подождите, это что, милитаризация общества?))
Это другое)
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Кеша
Ответ Павел Мельников
Проверь под кроватью.
Ты чего так откровенно вскрылся ? У тебя под кроватью ? Зачем . И так все понятно .
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U. M. A. Muhammad
Ответ Russ Ivan
Нью-Йоркская хоккейная ассоциация геев (New York Gay Hockey Association)... А в Питере нет такой?
А как же Зенит?
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Павел Мельников
Ответ Кеша
Радужные даже на этой ветке вокруг нас . Ужас .
Проверь под кроватью.
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Павел Мельников
Ответ HockeyMan
Достаточно было одному публично не поддержать сексуальные меньшинства, как оказалось, что их многие не поддерживают. Проворов точно войдет в историю. Браво
*как оказалось, что Айлендерс вообще никогда не надевали эти свитеры, и им за это ВНЕЗАПНО тоже ничего не было
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HockeyMan
Достаточно было одному публично не поддержать сексуальные меньшинства, как оказалось, что их многие не поддерживают. Проворов точно войдет в историю. Браво
+4
0
+4
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Adeen
Ответ erabog@icloud.com
Ну что сказать, респект!
В чём респект? В том, что на разминку свитера не наденут? Ты дальше заголовка читал, вообще?)
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Кечувосик
Противные... (Подумали ЛГБТЁКЛМН...)
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Макс Николаев
New York Gay Hockey Association made my day :-)
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Kitson75
Айлы- орлы. Кто быстро произнесёт это 3 раза тому джерси Барзала.
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