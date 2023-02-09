«Айлендерс» не будут использовать радужную ленту в рамках акции Pride Night. Они никогда не надевают форму с ЛГБТ-символикой

Хоккеисты «Айлендерс» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с « ».

Как отмечает New York Post, «островитяне» никогда не надевают радужные джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») из-за политики организации, запрещающей носить специальные свитеры для разминки.

Они носят только произведенные НХЛ джерси в поддержку военных, в честь Дня святого Патрика, а также в рамках акции Hockey Fights Cancer («Хоккей против рака»).

Сообщается, что «Айлендерс» также не будут использовать радужную ленту для клюшек.

При этом они сделают пожертвования организации LGBT Network и Нью-Йоркской хоккейной ассоциации геев (New York Gay Hockey Association), а также проведут ряд других инициатив, включая брендинг Pride на рекламных щитах, а также на социальных и цифровых платформах команды.

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Затем хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Вегасом» (4:1).

Беттмэн об отказе Проворова и «Рейнджерс» от ЛГБТ-символики: «Мы должны уважать выбор. Инклюзивность – в понимании различий»