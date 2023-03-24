Дэйли об отказе клубов от ЛГБТ-джерси: «У нас нет информации об угрозе для россиян за участие в Pride деятельности»

высказался о том, что клубы НХЛ отказываются от радужных джерси из-за закона РФ.

Заместитель комиссионера лиги сообщил, что у НХЛ нет информации, позволяющей предположить, что российские игроки рискуют в случае участия в командных мероприятиях в рамках Pride Night.

«Мы серьезно относимся ко всем рискам, и этот ничем не отличается.

При этом у нас нет информации, которая указывала бы на существование какой-либо материальной угрозы (в России или где-либо еще), связанной с участием российского игрока в клубной Pride деятельности», – сказал заместитель комиссионера .

Ранее сообщалось, что «Миннесота» и «Чикаго» отказались от радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Кроме того, «Рейнджерс», в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».