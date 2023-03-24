Дэйли об отказе клубов от ЛГБТ-джерси: «У нас нет информации об угрозе для россиян за участие в Pride деятельности»
Билл Дэйли высказался о том, что клубы НХЛ отказываются от радужных джерси из-за закона РФ.
Заместитель комиссионера лиги сообщил, что у НХЛ нет информации, позволяющей предположить, что российские игроки рискуют в случае участия в командных мероприятиях в рамках Pride Night.
«Мы серьезно относимся ко всем рискам, и этот ничем не отличается.
При этом у нас нет информации, которая указывала бы на существование какой-либо материальной угрозы (в России или где-либо еще), связанной с участием российского игрока в клубной Pride деятельности», – сказал заместитель комиссионера НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» и «Чикаго» отказались от радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Кроме того, «Рейнджерс», в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».
Итак, это административная статья ст. 6.21 КоАП РФ. С декабря 2022 года по ч.4, которая сюда больше всего подходит, такие действия "влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей". Плюс такой штраф портит, так сказать, кредитную историю перед российским правосудием.
Пробить заявление по спортсменам в НХЛ, в принципе, можно, но думаю, сверху поступит команда "Отставить". На данный момент. Что будет завтра - известно не мне.