Дэйли об отказе клубов от ЛГБТ-джерси: «У нас нет информации об угрозе для россиян за участие в Pride деятельности»

Теги Чикаго Миннесота Билл Дэйли НХЛ игровая форма ЛГБТ Политика Хоккей

Билл Дэйли высказался о том, что клубы НХЛ отказываются от радужных джерси из-за закона РФ.

Заместитель комиссионера лиги сообщил, что у НХЛ нет информации, позволяющей предположить, что российские игроки рискуют в случае участия в командных мероприятиях в рамках Pride Night.

«Мы серьезно относимся ко всем рискам, и этот ничем не отличается.

При этом у нас нет информации, которая указывала бы на существование какой-либо материальной угрозы (в России или где-либо еще), связанной с участием российского игрока в клубной Pride деятельности», – сказал заместитель комиссионера НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» и «Чикаго» отказались от радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Кроме того, «Рейнджерс», в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iron_m
Ответ Сергей Стес
всех американцев уже задрали в край эти ЛГБТэшники, сами они отказаться не могут - на них спустят всех либеральных собак. И они нашли прекрасный выход, к которому не подкопаться- россияне, которым до одного места все эти ЛГБТ😊 и волки сыты, и овцы целы.👍👍👍
И вот только что тебе Флорида со Стаалами и Бобровским надавала причинным местом по логике. Приятно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iron_m
Чисто по фактам. Как я понимаю, господа комментирующие в массе своей законов не читают, да и вообще читают с трудом. Поэтому коротко, чтобы поняли даже идейные.

Итак, это административная статья ст. 6.21 КоАП РФ. С декабря 2022 года по ч.4, которая сюда больше всего подходит, такие действия "влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей". Плюс такой штраф портит, так сказать, кредитную историю перед российским правосудием.

Пробить заявление по спортсменам в НХЛ, в принципе, можно, но думаю, сверху поступит команда "Отставить". На данный момент. Что будет завтра - известно не мне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Чё они привязались к этим лгбт? Небо и земля, лгбт и хоккей. Связи никакой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Насколько я понимаю, множество российских игроков спокойно надевают это (тут уж по своим убеждениям или что, разницы нет). Ну и никто не парится насчет того, что там есть ивенты с поддержкой армии США напрямую. Просто руководство команд по какой-то причине решило соскочить и скинуть с себя ответственность.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Стес
всех американцев уже задрали в край эти ЛГБТэшники, сами они отказаться не могут - на них спустят всех либеральных собак. И они нашли прекрасный выход, к которому не подкопаться- россияне, которым до одного места все эти ЛГБТ😊 и волки сыты, и овцы целы.👍👍👍
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Пацаны, нас раскрыли 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
А если в следующем году борта всех площадок НХЛ станут радужными? А они могут. Тогда как?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Web_kz
В общем, господа однополюсные толерасты тупо продолжают отказывать игрокам в праве иметь свое мнение. Оно должно быть общим и спущенным сверху. Терпимость рулит, что тут скажешь. :))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grek087
Че за бред это все 🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
забил на оборону
Эх, как не вовремя. В Ванкувере чешут репы - "чо говорить будем?"
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий