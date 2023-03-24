ЛеБрюн о Кубке мира-2025: «Придется провести без России. Европейские федерации не захотят участвовать в турнире с ней»

Европейские федерации не захотят участвовать в Кубке мира с Россией.

Такое мнение озвучил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год.

– Мы знаем, что Ассоциация игроков НХЛ, похоже, сосредоточена на феврале 2025 года.

– Да, и они хотят провести Кубок мира. Но обстоятельства, которые были, когда они отложили Кубок мира-2024, существуют и сейчас, а именно боевые действия на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

Поэтому это приведет к такому решению – я думаю, если игроки действительно хотят продавить идею Кубка мира, им придется провести турнир лучших против лучших без России, потому что европейские хоккейные федерации не захотят участвовать в турнире с Россией, – сказал инсайдер TSN.

Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

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