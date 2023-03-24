ЛеБрюн о Кубке мира-2025: «Придется провести без России. Европейские федерации не захотят участвовать в турнире с ней»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Пьер ЛеБрюн Политика Хоккей

Европейские федерации не захотят участвовать в Кубке мира с Россией.

Такое мнение озвучил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год. 

– Мы знаем, что Ассоциация игроков НХЛ, похоже, сосредоточена на феврале 2025 года.

– Да, и они хотят провести Кубок мира. Но обстоятельства, которые были, когда они отложили Кубок мира-2024, существуют и сейчас, а именно боевые действия на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

Поэтому это приведет к такому решению – я думаю, если игроки действительно хотят продавить идею Кубка мира, им придется провести турнир лучших против лучших без России, потому что европейские хоккейные федерации не захотят участвовать в турнире с Россией, – сказал инсайдер TSN.

Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

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21 комментарий

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larussel7
ЛюБрюн Джюймс?😅
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Kinelan_Win
Ответ Mi4eL
Тогда это не турнир лучших против лучших.
Без одной сборной ничего не изменится, тем более в составах НХЛ далеко не самой сильной
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Евгений Румкин
Ответ Алексей Иванов
Потому что владельцы клубов, руководство НХЛ, их пошлют на все три буквы.
А почему с кубком мира тот же бетмен не может европейцев послать?
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Jetter
Ответ Mephi027
К 2025 все ещё 10 раз изменится. Я бы и на месяц не загадывать вперёд.
Что за год изменилось?
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Jetter
Ответ Mi4eL
Тогда это не турнир лучших против лучших.
Кубок мира в любом составе - это турнир лучшие против всех остальных. Вообще неважно, кто проиграет канадцам.
+1
-2
-1
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Данил Логинов
Не имеет тогда смысла смотреть, если России не будет. Что может быть лучше в хоккее, чем матч Канада- Россия с сильнейшими составами. Обидно что они лишают нас такого зрелища.
+2
-1
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Alestern
«…турнир лучших против лучших без России..» - уже нельзя считать турниром лучших против лучших :)..
+2
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+2
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Ник88
Когда проходит Олимпиада, НХЛ же не спрашивает никакие федерации, не отпускает игроков и всё .И тут не спросят. ЛеВрун выдаёт желаемое за действительное. Хотели бы без России, уже бы провели
+4
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Заборостроитель
Ну что ж, не очень и то хотелось🤣
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Mi4eL
Ответ Oleg Kolesnikov
А зачем вообще какие-то федерации привлекать к турниру? Разве НХЛ не может провести турнир из СВОИХ игроков без посредников?
может но это тогда не должны быть сборные. Это тогда должна быть команда ястребов медведей викингов типа того...
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Mi4eL
Ответ askarik1992
Кому этот кубок нужен... Командные соревнования дискредитировали себя
чем же?
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*MVP*
Ответ dosatuy
А почему европейские не прогибают вопрос чтобы в НХЛ не играли россияне? Если по кубку Мира такие дела.
а какое влияние они могут оказать на НХЛ? никакого
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askarik1992
Кому этот кубок нужен... Командные соревнования дискредитировали себя
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-1
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Oleg Kolesnikov
А зачем вообще какие-то федерации привлекать к турниру? Разве НХЛ не может провести турнир из СВОИХ игроков без посредников?
+7
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+7
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Виталий Денисов
Отложат ещё на год, на два. Не первый раз.
0
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Сергей Кот
Ответ Алексей Иванов
А их кто то спрашивать будет? У них есть свое мнение разве? Тут тоже самое, что и в политике, США скажут будет/не будет играть Россия, они это примут. Своего мнения у них нет.
если надо-и российский закон о запрете пропаганды лгбт работает в США. как надо будет-так и сделают.
+7
0
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Алексей Иванов
Ответ dosatuy
А почему европейские не прогибают вопрос чтобы в НХЛ не играли россияне? Если по кубку Мира такие дела.
Потому что владельцы клубов, руководство НХЛ, их пошлют на все три буквы.
+1
0
+1
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Алексей Иванов
А их кто то спрашивать будет? У них есть свое мнение разве? Тут тоже самое, что и в политике, США скажут будет/не будет играть Россия, они это примут. Своего мнения у них нет.
+5
-2
+3
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Mephi027
К 2025 все ещё 10 раз изменится.

Я бы и на месяц не загадывать вперёд.
+1
-1
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Mi4eL
Тогда это не турнир лучших против лучших.
+17
-2
+15
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dosatuy
А почему европейские не прогибают вопрос чтобы в НХЛ не играли россияне? Если по кубку Мира такие дела.
+10
-1
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