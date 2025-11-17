Капитан «Чикаго» Фолиньо пропустит около месяца после попадания шайбы в руку в матче с «Торонто»

Ник Фолиньо пропустит около 4 недель из-за травмы руки.

Главный тренер «Чикаго » Джефф Блэшилл сообщил, что капитан команды Ник Фолиньо пропустит около месяца из-за травмы руки.

38-летний нападающий получил травму в матче против «Торонто » (3:2). За полторы минуты до конца второго периода шайба попала Фолиньо в руку. Он сразу покинул лед и больше в игру не вернулся.

На счету Фолиньо 6 результативных передач и «плюс 2» в 15 матчах в нынешнем регулярном сезоне НХЛ .