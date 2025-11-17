Капитан «Чикаго» Фолиньо пропустит около месяца после попадания шайбы в руку в матче с «Торонто»
Ник Фолиньо пропустит около 4 недель из-за травмы руки.
Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл сообщил, что капитан команды Ник Фолиньо пропустит около месяца из-за травмы руки.
38-летний нападающий получил травму в матче против «Торонто» (3:2). За полторы минуты до конца второго периода шайба попала Фолиньо в руку. Он сразу покинул лед и больше в игру не вернулся.
На счету Фолиньо 6 результативных передач и «плюс 2» в 15 матчах в нынешнем регулярном сезоне НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости