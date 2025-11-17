Юров сыграл 13:09 против «Вегаса» – личный рекорд в НХЛ. У него 1-й ассист в лиге, 2 хита, 17% на точке и «+1»
Данила Юров сыграл 13:09 против «Вегаса» – личный рекорд в НХЛ.
Форвард «Миннесоты» Данила Юров принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ).
21-летний форвард ассистировал при шайбе Якова Тренина – это его 1-я результативная передача в лиге.
Сегодня Юров (13:09 – личный рекорд по времени в лиге, полезность «+1») также применил 2 силовых приема и показал 17% эффективности на вбрасываниях (выиграл 1 из 6). Статистика потерь и перехватов – 1:1.
В 15 играх в сезоне у Данилы 3 (2+1) очка при «минус 4» и среднем времени на льду 10:03.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости