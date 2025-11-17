«Лос-Анджелес» и Кемпе подпишут контракт на 8 лет с кэпхитом 10,625 млн долларов (Эллиотт Фридман)
«Лос-Анджелес» и Адриан Кемпе подпишут контракт на 8 лет и 85 млн долларов.
«Лос-Анджелес» и форвард Адриан Кемпе подпишут контракт на 8 лет и 85 миллионов долларов (кэпхит – 10,625 млн). Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Действующий контракт 29-летнего форварда «Кингс» с кэпхитом 5,5 млн долларов рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне швед набрал 19 (6+13) очков в 19 играх в регулярном чемпионате НХЛ.
В лиге он выступает с сезона-2016/17 и играл только за «Кингс» – 649 игр в регулярках и 420 (200+220) очков. В 28 играх в плей-офф – 29 (15+14) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости