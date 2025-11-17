Толчинский о 3:4: «Металлург» перебросал СКА, много моментов было. Против них всегда интересные матчи, в Ледовом хорошая атмосфера»
Сергей Толчинский высказался о поражении «Металлурга» от СКА.
Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский высказался о поражении от СКА (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.
– Как вам матч?
– Допустили пару ненужных ошибок и потерь, и они нас на этом поймали, забросив шайбы. А так показалось, что много моментов создавали и перебросали соперников, и в атаке достаточно много играли. Очень интересный матч был. Соперник хорошо сыграл. Жаль, что проиграли.
– С какими чувствами играли против СКА?
– С настроением подходил к матчу. Тут даже дело не в том, что я здесь играл, а еще до того, как выступал за СКА, против этой команды всегда были интересные матчи. Всегда в Ледовом была хорошая атмосфера. И эта встреча не стала исключением, – сказал Толчинский.
