Депутат Дмитрий Пирог считает Россию великой спортивной державой.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

«ИИХФ в очередной раз продемонстрировала, что большинство международных спортивных федераций по сути находятся под ручным управлением тех, кому выгодно распространять антироссийские настроения и санкции. Поэтому ничего удивительного и неожиданного в решении не допускать Россию на чемпионат мира нет.

Нужно понимать и то, что это сугубо политическая позиция. Если смотреть на уровне чисто спортивных отношений, то картина совсем другая. Никакой оголтелой русофобии мы не наблюдаем. В нашей играют западные ребята – американцы, канадцы, шведы, латыши, словаки, чехи... Никакого антагонизма и близко нет.

Хочу напомнить, что похожая ситуация складывается и по ту сторону океана. Во многих клубах россияне – главные звезды. И точно так же они не вызывают антагонизма ни у местной публики, ни у партнеров по команде.

Наши ребята – игроки экстра-класса. Несмотря на это, Международная федерация хоккея под придуманным предлогом «некой безопасности» от них просто отвернулась. Но от этого решения пострадает, прежде всего, сам хоккей. Уровень чемпионата мира очевидно станет ниже.

Что ж, будем двигаться своим путем. Продолжать развивать хоккей в регионах. Хоккейные эксперты все чаще говорят, что КХЛ нужно больше независимости от . Возможно, что стоит и на это тоже обратить внимание. Россия – это великая спортивная держава, большая хоккейная страна, которая в силах задать новые стандарты», – заявил Пирог.