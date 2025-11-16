Ларионов после 4:3 с «Металлургом»: «Сказал ребятам перед игрой: в СКА много стали говорить о соперниках, забыли свою ДНК. На своей арене мы хозяева»

Игорь Ларионов рассказал, за счет чего СКА смог обыграть «Металлург».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, за счет чего петербургскому клубу удалось победить «Металлург » в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– За счет чего удалось взять верх над «Металлургом» – лидером Востока со сложившейся и узнаваемой моделью игры? Что стало решающим: противоядие против их стиля или навязывание своей игры?

– Я сказал ребятам перед выходом на лед: мы слишком много стали говорить о соперниках и забыли, какова ДНК нашей команды. Мы играем дома, на своей арене, где должны быть хозяевами. Все зависит от нас – как мы играем. Очень важно, выходя на матч, понимать ответственность и те элементы игры, в которых ты хочешь быть лучше.

Это характер и вера друг в друга. Это контроль шайбы и, конечно же, правильные решения. Эти вещи – ключевые, когда играешь против команды, которая сейчас показывает очень хороший хоккей. С ними играть приятно.

В то же время мы внесли некоторые коррективы после первого периода, когда понимали, что нужно чуть подправить атакующие элементы, найти зоны, где сопернику будет тяжелее. Нам удалось перехватить инициативу, хотя гол в начале второго периода был довольно странным.

Обычно такие моменты отражаются на команде негативно, но сегодня было наоборот – команда воспряла, начала двигаться, причем все четыре звена. И, конечно, потрясающая игра вратаря Сергея Иванова, который провел очень хороший матч, – сказал Игорь Ларионов.