  • Ларионов после 4:3 с «Металлургом»: «Сказал ребятам перед игрой: в СКА много стали говорить о соперниках, забыли свою ДНК. На своей арене мы хозяева»
6

Игорь Ларионов рассказал, за счет чего СКА смог обыграть «Металлург».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, за счет чего петербургскому клубу удалось победить «Металлург» в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– За счет чего удалось взять верх над «Металлургом» – лидером Востока со сложившейся и узнаваемой моделью игры? Что стало решающим: противоядие против их стиля или навязывание своей игры?

– Я сказал ребятам перед выходом на лед: мы слишком много стали говорить о соперниках и забыли, какова ДНК нашей команды. Мы играем дома, на своей арене, где должны быть хозяевами. Все зависит от нас – как мы играем. Очень важно, выходя на матч, понимать ответственность и те элементы игры, в которых ты хочешь быть лучше.

Это характер и вера друг в друга. Это контроль шайбы и, конечно же, правильные решения. Эти вещи – ключевые, когда играешь против команды, которая сейчас показывает очень хороший хоккей. С ними играть приятно.

В то же время мы внесли некоторые коррективы после первого периода, когда понимали, что нужно чуть подправить атакующие элементы, найти зоны, где сопернику будет тяжелее. Нам удалось перехватить инициативу, хотя гол в начале второго периода был довольно странным.

Обычно такие моменты отражаются на команде негативно, но сегодня было наоборот – команда воспряла, начала двигаться, причем все четыре звена. И, конечно, потрясающая игра вратаря Сергея Иванова, который провел очень хороший матч, – сказал Игорь Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
