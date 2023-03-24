ФХР объявила о турне России U25 и сборной Беларуси. Матчи пройдут в Челябинске, Красноярске, Туле, Минске и Астане

объявила о проведении турне сборной России U25 и команды .

«В целях укрепления сотрудничества между дружественными странами, а также в рамках подготовки кандидатов в национальную сборную России в условиях политической изоляции от главных международных турниров, ФХР объявляет о турне сборной молодых звезд России – «России 25» и национальной команды Беларуси», – говорится на сайте ФХР.

В ряде матчей также примет участие сборная Казахстана. Турне пройдет с 2 по 16 мая в городах трех стран.

2 и 3 мая Россия и Беларусь сыграют в Челябинске, 9 мая – в Красноярске, 12 и 13 мая – в Туле, 15 и 16 мая – в Минске.

Турнир с участием сборных Казахстана, России U25 и Беларуси пройдет в Астане 5 и 6 мая.

Отмечается, что время начала матчей, состав и тренерский штаб российской сборной будут определены позднее.