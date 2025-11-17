«Рейнджерс» без Салливана проиграли «Детройту» дома – 8-е поражение на своей арене в 9 играх в сезоне. В гостях у команды 9 побед в 11 матчах
«Рейнджерс» без Салливана опять проиграли дома – 8 поражений в 9 играх в сезоне.
«Рейнджерс» уступили «Детройту» в регулярном чемпионате НХЛ (1:2).
Поражение в Madison Square Garden стало для команды под руководством Майка Салливана 8-м в 9 матчах в текущем сезоне (3 очка из 18 возможных – 16,7%).
Отметим, что матч против «Ред Уингс» Салливан пропустил по личным причинам. Обязанности главного тренера совместно выполняли ассистенты – Дэвид Куинн и Джо Сакко.
При этом в гостях клуб из Нью-Йорка выиграл 9 матчей из 11 (19 очков из 22 возможных – 86,3%).
С 22 очками в 20 играх «Рейнджерс» идут на 9-м месте в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
