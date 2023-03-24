Макдэвид о Мировой классике бейсбола: «Это было круто. Вот чего не хватает хоккею уже почти 10 лет – международного турнира с участием лучших»
Коннор Макдэвид разочарован тем, что в хоккее сейчас нет топ-турнира для сборных.
НХЛ не отпустила игроков на Олимпиады в 2018 и 2022 году. Решение об участии в турнире 2026 года на данный момент не принято.
Кубок мира в последний раз проводился в 2016 году. Дата нового турнира пока не определена, но известно, что он состоится не ранее февраля 2025 года.
21 марта завершился розыгрыш бейсбольной Мировой классики с участием игроков MLB. Сборная Японии обыграла США в финале (3-2).
«Это было по-настоящему круто. Все говорили о бейсболе, о противостоянии Отани и Траута.
Вот чего не хватает хоккею уже почти 10 лет – международного турнира с участием лучших. Вот чего мы просим», – сказал капитан «Эдмонтона».
Надеюсь, и в хоккее какие то перемены тоже произойдут, а то совсем уж тухло с этим. Правда, пока верится в это с трудом к сожалению, при нынешнем руководстве ИИХФ особенно.
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Для тех кто не в курсе: эти двое играют за одну команду Los Angeles Angels.
Это как бы, например, в финале Кубка Мира по хоккею в финале Кросби и Малкин играли друг против друга.
И не надо про коронавирус - о грядущем турнире говорят заранее, а были ли слухи о КМ 2020 в 2018, 2019 годах? Нет