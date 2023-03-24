Макдэвид о Мировой классике бейсбола: «Это было круто. Вот чего не хватает хоккею уже почти 10 лет – международного турнира с участием лучших»

Теги Эдмонтон НХЛ Кубок мира MLB сборная США сборная Японии Мировая классика Коннор Макдэвид Майк Траут Хоккей

Коннор Макдэвид разочарован тем, что в хоккее сейчас нет топ-турнира для сборных. 

НХЛ не отпустила игроков на Олимпиады в 2018 и 2022 году. Решение об участии в турнире 2026 года на данный момент не принято. 

Кубок мира в последний раз проводился в 2016 году. Дата нового турнира пока не определена, но известно, что он состоится не ранее февраля 2025 года. 

21 марта завершился розыгрыш бейсбольной Мировой классики с участием игроков MLB. Сборная Японии обыграла США в финале (3-2). 

«Это было по-настоящему круто. Все говорили о бейсболе, о противостоянии Отани и Траута.

Вот чего не хватает хоккею уже почти 10 лет – международного турнира с участием лучших. Вот чего мы просим», – сказал капитан «Эдмонтона». 

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15 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Евгений Мешков
я честно говоря думал, что в бейсболе все еще хуже чем в хоккее и там есть только США и все. а там еще какие то турниры международные играют.
В этом году рекордные 20 команд сыграли на Мировой классике. В Азии и Карибском бассейне (включая и Кубу с Венесуэлой) весьма популярный вид
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Yaroslove
Ответ Евгений Мешков
я честно говоря думал, что в бейсболе все еще хуже чем в хоккее и там есть только США и все. а там еще какие то турниры международные играют.
Лед совсем недавно тронулся. А до этого именно так и было. Несмотря на наличие нескольких других сильных сборных, в особенности латиноамериканских.
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Евгений Мешков
Ответ Yaroslove
Кстати тут ситуация отчасти напоминает хоккей. MLB достаточно долго не хотела подобный турнир проводить. Бейсбол даже в олимпийскую программу включили, но лига наотрез соревнования отказалась приостанавливать (хотя ОИ и проходили в Атланте) и играли там далеко не первые звезды. Вроде как в Токио обещали, но там ещё и ковид вмешался, и бейсбол выпал из обоймы олимпийских видов. В итоге MLB все таки согласилась на проведение раз в четыре года ВБК. И время выбрали очень удачное - за месяц до старта РЧ MLB. Говорят, что очень удачное проведение турнира, все таки заставит MLB пересмотреть свое отношение и к Олимпиаде, к тому же в 2028 Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, где в этом крайне заинтересованы. Надеюсь, и в хоккее какие то перемены тоже произойдут, а то совсем уж тухло с этим. Правда, пока верится в это с трудом к сожалению, при нынешнем руководстве ИИХФ особенно.
я честно говоря думал, что в бейсболе все еще хуже чем в хоккее и там есть только США и все. а там еще какие то турниры международные играют.
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Yaroslove
Кстати тут ситуация отчасти напоминает хоккей. MLB достаточно долго не хотела подобный турнир проводить. Бейсбол даже в олимпийскую программу включили, но лига наотрез соревнования отказалась приостанавливать (хотя ОИ и проходили в Атланте) и играли там далеко не первые звезды. Вроде как в Токио обещали, но там ещё и ковид вмешался, и бейсбол выпал из обоймы олимпийских видов. В итоге MLB все таки согласилась на проведение раз в четыре года ВБК. И время выбрали очень удачное - за месяц до старта РЧ MLB. Говорят, что очень удачное проведение турнира, все таки заставит MLB пересмотреть свое отношение и к Олимпиаде, к тому же в 2028 Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, где в этом крайне заинтересованы.
Надеюсь, и в хоккее какие то перемены тоже произойдут, а то совсем уж тухло с этим. Правда, пока верится в это с трудом к сожалению, при нынешнем руководстве ИИХФ особенно.
+1
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Rjcnbr
Ответ See what
Хоккей - это какой-то колхоз, 100 лет играют чемпионаты Мира, а до сих пор не могут сделать сквозной календарь для всего мира, чтобы не пересекались турниры национальные и планетные. В футболе такой календарь есть, хотят чемпионат Мира проводят летом, хотят зимой, и всегдв все лучшие играют
Потому что владелец главной хоккейной лиги - колхозник. Одеть всю лигу в фанатикс на 10 лет и убить всякое желание олдовых фанатов скупать ради удовольствия и коллекций ширпотреб за оверпрайс, пожалуйста. Показывать хоккей на всяких региональных тв и прочих банкротах типо балли спортс, что бы точно отбить у людей скупать кучу подписок и просто начать пиратить, пожалуйста. Повышать потолок на 10 тысяч долларов каждый год, пожалуйста. А вот свозить хоккеистов на пока ещё главный старт мира и показать всем людям, которые ещё смотрят ОИ, что такое хоккей - нет, плотите деньхи. Про кубок мира, который проводится раз в тысячу лет, можно вообще не говорить, это турнир - фантом
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Александр Балабанов
Ответ Вадим Сидоров
Как я понимаю КМ 2016 разочаровал Бэттмена, поэтому он плюнул как на ОИ, так и КМ. И не надо про коронавирус - о грядущем турнире говорят заранее, а были ли слухи о КМ 2020 в 2018, 2019 годах? Нет
Были, но в том плане, почему его не будет. В 2020, если бы не ковид, должны были быть более интересные мероприятия по СВА, чем в итоге получилось. Они примерно в 2019 и сказали, что на фоне неопределенности с колл договором им не до КМ.
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Maxim Shumov
Как же тогда Рома и Слава будут в каждом интервью побеждать канадцев? Это ведь придется играть и потом объяснять такой результат
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See what
Хоккей - это какой-то колхоз, 100 лет играют чемпионаты Мира, а до сих пор не могут сделать сквозной календарь для всего мира, чтобы не пересекались турниры национальные и планетные. В футболе такой календарь есть, хотят чемпионат Мира проводят летом, хотят зимой, и всегдв все лучшие играют
+10
-2
+8
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Deathspell Omega
Все говорили о бейсболе, о противостоянии Отани и Траута.
________________________________

Для тех кто не в курсе: эти двое играют за одну команду Los Angeles Angels.
Это как бы, например, в финале Кубка Мира по хоккею в финале Кросби и Малкин играли друг против друга.
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Jetter
Страшный сон Третьяка и Ротенберга
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-2
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Вадим Сидоров
Как я понимаю КМ 2016 разочаровал Бэттмена, поэтому он плюнул как на ОИ, так и КМ.
И не надо про коронавирус - о грядущем турнире говорят заранее, а были ли слухи о КМ 2020 в 2018, 2019 годах? Нет
+1
-1
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Алексей Зуев
Скажи спасибо Бэттмену за это. Этот утырок проигнорил последнюю Олимпиаду.
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Deathspell Omega
С такими разговорами попадет на "миротворец"...
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J-12
красавец Конор. Об этом нужно говорить
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Latenight Radio
Говори, Коннор, кто если не ты.
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