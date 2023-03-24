Макдэвид о Мировой классике бейсбола: «Это было круто. Вот чего не хватает хоккею уже почти 10 лет – международного турнира с участием лучших»

разочарован тем, что в хоккее сейчас нет топ-турнира для сборных.

не отпустила игроков на Олимпиады в 2018 и 2022 году. Решение об участии в турнире 2026 года на данный момент не принято.

Кубок мира в последний раз проводился в 2016 году. Дата нового турнира пока не определена, но известно, что он состоится не ранее февраля 2025 года.

21 марта завершился розыгрыш бейсбольной Мировой классики с участием игроков MLB. Сборная Японии обыграла США в финале (3-2).

«Это было по-настоящему круто. Все говорили о бейсболе, о противостоянии Отани и Траута.

Вот чего не хватает хоккею уже почти 10 лет – международного турнира с участием лучших. Вот чего мы просим», – сказал капитан « ».