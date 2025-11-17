  • Спортс
  • Гатиятулин о 3:7 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» получалось держать стабильность 2 месяца, эта серия прервалась. В том году у нас тоже были перепады»
Гатиятулин о 3:7 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» получалось держать стабильность 2 месяца, эта серия прервалась. В том году у нас тоже были перепады»

Анвар Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от минского «Динамо».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Динамо» Минск (3:7) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Казани. 

– Скажу так: почти два месяца у нас получалось, вне зависимости от предыдущего матча, выходить на следующую игру с правильным настроем и концентрацией. Сегодня эта серия прервалась, было много небрежности, неточных передач. Во второй половине матча удалось это убрать, но счет был уже крупный. Хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку. 

– Можете рассказать, почему во втором периоде не играл Михаил Фисенко, а в третьем – Брэндон Биро? 

– Миша получил повреждение, ему накладывали швы. После второго периода мы внесли изменения в звеньях, связано с этим. 

– Вы проиграли все четыре матча против минского «Динамо». Видите в этом закономерность? 

– Сейчас вспоминали прошлый сезон, когда в Москве сыграли хороший эмоциональный матч с камбэком, после которого проиграли в Минске и сыграли 0:5 или 1:5. Один из худших матчей сезона был. Это к тому, что в регулярном чемпионате нужно всегда отталкиваться от текущего состояния команды и правильно подходить к матчам. 

– Учитывая ошибки защитников, вы не рассматриваете возвращение Степана Терехова в основу? 

– Степан с нами, тренируется, смотрим. Есть время до следующего матча, чтобы принять решение по составу. 

– Вы не рассматриваете сейчас вариант с подписанием еще одного вратаря? 

– Мы эмоциональных решений не принимаем. Будем смотреть, анализировать, отталкиваться от этого. 

– Вы в целом можете прокомментировать игру Михаила Бердина

– Проигрываем и выигрываем мы командой. И каждая шайба – это командные ошибки.

– Что стало причиной небрежности, которая была в начале матча? 

– Одна из важных задач на сезон – обрести основательность. В том году у нас тоже были перепады. Почти два месяца у нас получалось держать стабильность, сегодня не получилось. Нужно правильно оценивать и свое состояние, и реакцию на эти семь пропущенных шайб. Потому что шесть шайб от «Авангарда» в сентябре многое нам дали и в плане подготовки, и в плане ответственности к каждому матчу. 

– Насколько вы довольны тем, как Митчелл Миллер сыграл сегодня в обороне? 

– Мы всегда оцениваем общекомандные действия. Первая половина игры нам не удалась, вторая половина была лучше.

– Есть ли аспекты игры, из-за которых минское «Динамо» неудобно для вас? 

– На выезде у нас были неплохие матчи, мы упустили именно в ключевых моментах. В Минске содержание игры было хорошее, мы проиграли в последние 10 минут, соперник этим воспользовался. Мы акцентировали внимание на этом, но в начале игры это не получилось, – сказал Анвар Гатиятулин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
