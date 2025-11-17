Козырев о 4:3 с ЦСКА: «У «Северстали» с ними 6 матчей, три мы проиграли – было важно зацепиться. Проявили характер, победили в овертайме»

Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над ЦСКА.

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев прокомментировал победу над ЦСКА (4:3 ОТ) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– Сегодняшний матч был очень сложный. Во втором периоде мы упустили инициативу, но хорошо проявили характер и сравняли счет, выиграли в овертайме. До этого мы три матча проиграли этой команде – хорошо, что сегодня мы этот счет размочили.

– Насколько для вас ЦСКА – гештальт, который было нужно закрыть?

Конечно мы играем с этой командой шесть матчей [в сезоне]. Было очень важно зацепиться за личные встречи – мы проигрывали 0:3. Очень хорошо, что выиграли.

– Сегодня «Северсталь» открыла длинную домашнюю серию. Что вы об этом думаете? Повлияет ли это как-то на подготовку?

– Конечно очень хорошо, что мы играем перед своими болельщиками. Они нам оказывают шикарную поддержку. И на выезде оказывают. Мы в очередной раз хотим их поблагодарить. Очень приятно, очень здорово здесь играть в такой атмосфере. Сегодняшний матч опять же показатель, как болельщики нас поддерживают, – сказал Андрей Козырев .