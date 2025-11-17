Квартальнов о 7:3 с «Ак Барсом»: «У Минска забили все звенья, мы довольны. Хорошо, что у нас всего одно удаление»
Дмитрий Квартальнов: довольны, что все звенья Минска забили в игре с «Ак Барсом».
Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Ак Барсом» (7:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Хорошая игра с нашей стороны. Казань – мощная команда, немного выдержали. Первая смена в третьем периоде не удалась, не сыграли как надо. А так – здорово справились, забили все звенья, мы довольны.
Не могу сказать, что нам удобна игра «Ак Барса». У них мощные нападающие, хорошее большинство – хорошо, что у нас сегодня всего одно удаление.
Как противодействовать проходам Миллера? С классными хоккеистами тяжело играть, не с ним одним. В лиге много классных игроков», – сказал тренер «Динамо» Минск.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
