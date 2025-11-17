Дишковский о Кузнецове: «Ночами не спал, смотрел, как он разрывал в финальной серии с «Вегасом». А сейчас против него сыграл, необычное чувство»

Никита Дишковский вспомнил об игре Евгений Кузнецова в «Вашингтоне».

22-летний нападающий СКА Никита Дишковский вспомнил об игре Евгения Кузнецова за «Вашингтон » в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (4-1) в 2018 году. В воскресенье Дишковский встретился с Кузнецовым в матче СКА против «Металлурга » (3:4) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Как вам матч?

– Классный матч получился. Интересный соперник. Первый раз сыграл против «Металлурга». Очень хорошая команда. Много создают моментов и дают нам тоже их создавать. Нам оставалось реализовать свои моменты лучше, чем соперник, что мы и сделали.

– Каково было играть против Евгения Кузнецова?

– Прикольно. Помню, как я ночами не спал, а смотрел их финальную серию против «Вегаса », как он там разрывал. А сейчас против него сыграл. Такое необычное чувство. Но оно пару секунд продлилось. Я на него посмотрел большими глазами и забыл об этом.

– СКА что-то поменял в игре в последних матчах?

– Мы после каждой встречи работаем над ошибками. Стараемся каждый матч прогрессировать и улучшать моменты в нашей игре, – сказал Дишковский.