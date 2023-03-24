Тарасова о решении ИИХФ: «Как можно в хоккей играть без России? Это варварство»

Татьяна Тарасова считает, что без сборной России не может быть чемпионата мира по хоккею.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея ( ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

«Тут говорить не о чем! Чемпионата мира по хоккею без сборной России быть не может. Это пародия на крупный турнир.

Если люди из ИИХФ хотят, чтобы их вид спорта деградировал дальше, то на здоровье. Как можно в хоккей играть без России? Это варварство», – считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.