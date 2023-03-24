Тарасова о решении ИИХФ: «Как можно в хоккей играть без России? Это варварство»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Татьяна Тарасова ЧМ по хоккею Хоккей

Татьяна Тарасова считает, что без сборной России не может быть чемпионата мира по хоккею.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

«Тут говорить не о чем! Чемпионата мира по хоккею без сборной России быть не может. Это пародия на крупный турнир.

Если люди из ИИХФ хотят, чтобы их вид спорта деградировал дальше, то на здоровье. Как можно в хоккей играть без России? Это варварство», – считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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5 комментариев

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sasha0872
это нам нужна международка, мы им не нужны
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ProstoVera
Варварство - очень хорошее слово для описание всего того, что происходит сегодня. А также ответ на все вопросы
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JL JL
Варвара, Варвара, Варвара. Рство парадизово.
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pyatachyok
Как можно было чемпионат мира по футболу 1950 года проводить без Германии? На всякий случай, как только Германию допустили на чемпионат мира в 1954 году, Германия сразу же его выиграла.
+4
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Ебздрогыч
В НХЛ наверняка болельщики ходят на матчи и думают - ну как же хоккей деградировал без сборной России на чемпионате мира...
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