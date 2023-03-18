Ларионов о словах Юдина про «Торпедо» и выскочек: «А кто такой Юдин? Я просто не знаю»

сказал, что не знает , назвавшего «Торпедо» выскочками.

Экс-хоккеист сборной России сказал, что «выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон», а успехи нижегородцев назвал «стечением обстоятельств».

– Юдин сказал, что «Торпедо» – выскочки.

– А кто такой Юдин? Я просто не знаю. Стараюсь не комментировать то, что говорят со стороны. Не вижу смысла, – сказал тренер « ».