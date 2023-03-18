Ларионов о словах Юдина про «Торпедо» и выскочек: «А кто такой Юдин? Я просто не знаю»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Ларионов сказал, что не знает Александра Юдина, назвавшего «Торпедо» выскочками.

Экс-хоккеист сборной России сказал, что «выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон», а успехи нижегородцев назвал «стечением обстоятельств».

– Юдин сказал, что «Торпедо» – выскочки.

– А кто такой Юдин? Я просто не знаю. Стараюсь не комментировать то, что говорят со стороны. Не вижу смысла, – сказал тренер «Торпедо». 

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21 комментарий

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grek087
Ответ jonikmus
Юдин ?Это тот , который играл за СКУ ,когда они плавали на дне таблицы в первой половине нулевых ,и который любил по башке получать и на скамейке штрафников сидеть .Как не помните ?
Хороший был хоккеист. Элитный чеккер тех лет. Не все после завершения карьеры попадают в ЗХС и не все умеют красиво говорить то что хотят услышать другие!
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Александр Невский
таких юдинов целый Питер , удачи Ларионову .
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LokoYarik
Шах и мат Вам,месье Юдин от профессора
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Кеша
Ответ Igbin
Кроме перехода на личности, Ларионову есть что ответить по существу вопроса?
Ларионов не переходил на личности . Он просто сказал , что не знает кто это . Юдин , наоборот , что -то там накидывал сегодня именно с переходом на личности .
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Rinat
Так он же в хоккее вообще не чего не понимает
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Rinat
Юдин? Погодите, это та жирная корова который мнил себя супер тофгаем?!
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Igbin
Ответ HockeyMan
Потому что такого игрока, никто не знает
Кроме перехода на личности, Ларионову есть что ответить по существу вопроса?
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HockeyMan
Ответ Igbin
Почему? Потому, что ему нечего ответить Юдину по существу?
Потому что такого игрока, никто не знает
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Дмитрий Пузырёв
Правильный ответ от Профессора! Нынешнее, КХЛовское время, мало имён несёт в Историю хоккея...
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Igbin
Ответ usenko
Ларионов - красавец!
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Кеша
А ха ха . Просто пнул , как шавку лающую. Сегодня в третьем периоде Торпедо показало кто выскочка . Ларионов показал кто маэстро на тренерском мостике , а кто просто смешит людей .
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Олег
Чудо ЮДИН...ЛАРИ МОЛОДЧИК...
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_Абырвалг_
Это такой - Рыжий Тарзан , только в хоккее !
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Назар Игорь
Ответ jonikmus
Юдин ?Это тот , который играл за СКУ ,когда они плавали на дне таблицы в первой половине нулевых ,и который любил по башке получать и на скамейке штрафников сидеть .Как не помните ?
Ну получали как правило его соперники, при росте 190 весил 105 кг.
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Алексей Мустафаев
Браво, профессор👍
+3
-4
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Алексей Викторович
Тонко)
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гилберт
Ахахаха!!!!
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HockeyMan
Красиво)

Юдин конечно еще тот клоун. Помню когда играли по высшей лиги, с ним хотел подраться Миша Стрелков, а Юдин не вышел на игру))))
+2
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jonikmus
Юдин ?Это тот , который играл за СКУ ,когда они плавали на дне таблицы в первой половине нулевых ,и который любил по башке получать и на скамейке штрафников сидеть .Как не помните ?
+18
-4
+14
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*BG*
Раунд!
+12
-3
+9
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usenko
Ларионов - красавец!
+33
-1
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