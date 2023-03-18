Ларионов о словах Юдина про «Торпедо» и выскочек: «А кто такой Юдин? Я просто не знаю»
Игорь Ларионов сказал, что не знает Александра Юдина, назвавшего «Торпедо» выскочками.
Экс-хоккеист сборной России сказал, что «выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон», а успехи нижегородцев назвал «стечением обстоятельств».
– Юдин сказал, что «Торпедо» – выскочки.
– А кто такой Юдин? Я просто не знаю. Стараюсь не комментировать то, что говорят со стороны. Не вижу смысла, – сказал тренер «Торпедо».
Юдин конечно еще тот клоун. Помню когда играли по высшей лиги, с ним хотел подраться Миша Стрелков, а Юдин не вышел на игру))))