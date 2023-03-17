Александр Юдин: «Выскочки типа «Торпедо» живут один сезон, как правило. Медиа создают видимость, что за них все болеют, но это не так»

Теги СКА Торпедо Никита Щитов Андрей Козырев Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин назвал «Торпедо» командой-выскочкой. 

СКА обыграл нижегородцев в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (2:1 ОТ, 1-0). 

«Не удивлен тяжелым стартом СКА. На команду оказывается серьезное давление. Многие медиа создают видимость, будто все болеют за «Торпедо». Однако это далеко не так.

Конечно, «Торпедо» – явление для КХЛ, но, к сожалению, по большому счету их промежуточный успех – это лишь стечение обстоятельств. Сильные клубы создают династии, чемпионские традиции. А выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон.

Удивляют еще эксперты, которые искренне считают, что «Торпедо» сделало революцию в хоккее. До них в такой хоккей играл тот же СКА, когда там работал Козырев. Просто не все видят модель игры, тактику, но быстро подхватывают так называемые тренды. Это когда один сказал, а все другие за ним как попка повторяют, хотя ничего в этом не понимают от слова совсем.

Или есть эксперты, которые откровенно топят против каких-то команд. Вот, например, Никита Щитов в каждом своем высказывании наезжает на СКА, словно специально обращает на себя внимание, либо, что намного хуже, отрабатывает чей-то заказ», – сказал бывший тафгай. 

🤦‍♂️«Торпедо» Ларионова упустило уйму моментов, спаслось в концовке... и проиграло СКА в овертайме

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46 комментариев

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Ярик01
Александр Тваридзе.
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Rudenzik
Надо наоборот радоваться, что появляются новые конкурентоспособные команды, а он их принижает, а то что за Торпедо больше болеют это неудивительно, зрелищная игра и плюс, что многие болеют против ска
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Жанна Калгина
Зачем люди себя позорят,такими высказываниями
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vika
Ответ Дмитрий Пузырёв
В России весь простой народ поголовно болеют за СКА и Питер! И всю жизнь болели. И даже глупо сравнивать значимость для хоккея Великого Ротенберга и какого-то непонятного выскочки из заштатного пердива, как его там?.. Ларионова.
Без таблички ’сарказм’ доходит точно не до всех 😃
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Алексей Тимофеев
Ответ Дмитрий Пузырёв
В России весь простой народ поголовно болеют за СКА и Питер! И всю жизнь болели. И даже глупо сравнивать значимость для хоккея Великого Ротенберга и какого-то непонятного выскочки из заштатного пердива, как его там?.. Ларионова.
Интересно было бы посмотреть, если этого великого Ротенберга поменять местами с Ларионовым как бы его команда играла.
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Melnikov1968
Предположим "команда-выскочка", что с того? Не выскакивать теперь, если пока не команда-династия? А люди сами разберутся за кого им болеть, для этого юдины не нужны.
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Амфитрион
Ответ R-WRashid
По сравнению с Назом и Юдиным Артюхин – артист ледового шоу, а не тафгай.
Ну, тафгаями мы, слава богу, в принципе, не славимся, кроме еще Свитова и вспомнить-то особо не кого. Так что для КХЛ Артюхин вполне тафгай.
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Евгений Исаев
Ответ fikc69
всем известно что у юдина башка отбита
Теперь - да. Всем)
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Контрольный выстрел
Сказал бывший тафгай (С)
С этого нужно было и начинать ))
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Sever12
Интересно в какой хоккей играл бы твой СКА и где бы он был, обладая таким же ресурсом и составом как Торпедо? Хотя мы все видели где болтались ваши две конюшни пока их не подобрали Роснефть и Газпром, днище из дна были, а тут в себя поверили.
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R-WRashid
Ответ Амфитрион
Артюхин молчит вроде. До его головы, правда, редко кто добирался)
По сравнению с Назом и Юдиным Артюхин – артист ледового шоу, а не тафгай.
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киля
Ответ Konstantin Zagainov
Странная закономерность в российском хоккее. самыми словохотливыми являются бывшие тафгаи - Юдин, Назаров и иже с ними. Нет, я не намекаю на "издержки амплуа", но как говорил мудрый чукча: "Тенденция, однако" ))))
Снег башка им попал... Издержки работы.
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fikc69
всем известно что у юдина башка отбита
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Евгений Исаев
В одном вопросе можно, с натяжкой, согласиться с этим ноунэймом - СМИ действительно создают видимость того, что многие болеют за "Торпедо". И это действительно не так.
Но (!!!) в данной конкретной ситуации - многие болеют ПРОТИВ СКА и, получается, автоматически за "Торпедо". Как говорится, хоть "вторично" и "опосредованно", но за НН.
Враг моего врага - мой друг!
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dimpa
Когда ска ТОРПЕДируют, то юдин запоет другим голосом. За Торпедо! За красивую команду и умницу-тренера!
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Sander Westerveld
Ответ Игорь Мастеров
Ну и дичь Вы написали.
Тепленький вы
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andy18
Про династии и традиции сильных клубов любопытно.) В контексте КХЛ особенно. В НХЛ-то в эпоху потолка зарплат, драфтов и дедлайнов о династиях уже забыли давно.
А в КХЛ пока единственная традиция "сильных" клубов - это бюджет в три раза больше, чем у остальных. Раньше было в 6, спасибо потолку стало хоть немного, но интересней. Торпеды вот такие появляются, адмиралы и нефтехимики с АкБарсом рубяться с первых раундов.
+3
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Евгений Исаев
Скажите пожалуйста - Юдин глуп?
Или может мне это показалось?
Прошу ответить)))
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Jason Huang
Вот Юдин выскочил и в штаны наделал !)
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AVKU
Ларионов на скудных ресурсах и с молодыми игроками смог создать конкурентную и играющую команду. Нужно порадоваться! Но, конечно, гораздо выгоднее хвалить СКА и его великого тренера. Глядишь, возьмут десятым тренером с зарплатой больше, чем у главного в Торпедо.
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Хесус НаваС
Ответ Игорь Мастеров
Ну и дичь Вы написали.
Это сарказм
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Евгений Исаев
Ответ KirGre
Это что ещё за обормот? Выскочка какой-то!!!
Тот же вопрос. Что это за персонаж?
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Игорь Мастеров
Ответ Дмитрий Пузырёв
В России весь простой народ поголовно болеют за СКА и Питер! И всю жизнь болели. И даже глупо сравнивать значимость для хоккея Великого Ротенберга и какого-то непонятного выскочки из заштатного пердива, как его там?.. Ларионова.
Ну и дичь Вы написали.
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LokoYarik
Это уже не водка,это соль
+2
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Амфитрион
Ответ Konstantin Zagainov
Странная закономерность в российском хоккее. самыми словохотливыми являются бывшие тафгаи - Юдин, Назаров и иже с ними. Нет, я не намекаю на "издержки амплуа", но как говорил мудрый чукча: "Тенденция, однако" ))))
Артюхин молчит вроде. До его головы, правда, редко кто добирался)
+2
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