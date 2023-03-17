Александр Юдин: «Выскочки типа «Торпедо» живут один сезон, как правило. Медиа создают видимость, что за них все болеют, но это не так»

назвал «Торпедо» командой-выскочкой.

СКА обыграл нижегородцев в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (2:1 ОТ, 1-0).

«Не удивлен тяжелым стартом СКА. На команду оказывается серьезное давление. Многие медиа создают видимость, будто все болеют за «Торпедо». Однако это далеко не так.

Конечно, «Торпедо» – явление для , но, к сожалению, по большому счету их промежуточный успех – это лишь стечение обстоятельств. Сильные клубы создают династии, чемпионские традиции. А выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон.

Удивляют еще эксперты, которые искренне считают, что «Торпедо» сделало революцию в хоккее. До них в такой хоккей играл тот же СКА, когда там работал Козырев. Просто не все видят модель игры, тактику, но быстро подхватывают так называемые тренды. Это когда один сказал, а все другие за ним как попка повторяют, хотя ничего в этом не понимают от слова совсем.

Или есть эксперты, которые откровенно топят против каких-то команд. Вот, например, в каждом своем высказывании наезжает на СКА, словно специально обращает на себя внимание, либо, что намного хуже, отрабатывает чей-то заказ», – сказал бывший тафгай.

🤦‍♂️«Торпедо» Ларионова упустило уйму моментов, спаслось в концовке... и проиграло СКА в овертайме

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