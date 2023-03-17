Александр Юдин: «Выскочки типа «Торпедо» живут один сезон, как правило. Медиа создают видимость, что за них все болеют, но это не так»
Александр Юдин назвал «Торпедо» командой-выскочкой.
СКА обыграл нижегородцев в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (2:1 ОТ, 1-0).
«Не удивлен тяжелым стартом СКА. На команду оказывается серьезное давление. Многие медиа создают видимость, будто все болеют за «Торпедо». Однако это далеко не так.
Конечно, «Торпедо» – явление для КХЛ, но, к сожалению, по большому счету их промежуточный успех – это лишь стечение обстоятельств. Сильные клубы создают династии, чемпионские традиции. А выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон.
Удивляют еще эксперты, которые искренне считают, что «Торпедо» сделало революцию в хоккее. До них в такой хоккей играл тот же СКА, когда там работал Козырев. Просто не все видят модель игры, тактику, но быстро подхватывают так называемые тренды. Это когда один сказал, а все другие за ним как попка повторяют, хотя ничего в этом не понимают от слова совсем.
Или есть эксперты, которые откровенно топят против каких-то команд. Вот, например, Никита Щитов в каждом своем высказывании наезжает на СКА, словно специально обращает на себя внимание, либо, что намного хуже, отрабатывает чей-то заказ», – сказал бывший тафгай.
🤦♂️«Торпедо» Ларионова упустило уйму моментов, спаслось в концовке... и проиграло СКА в овертайме
🚨 Следите за решающими матчами Кубка Гагарина с фрибетом до 10000₽!
С этого нужно было и начинать ))
Но (!!!) в данной конкретной ситуации - многие болеют ПРОТИВ СКА и, получается, автоматически за "Торпедо". Как говорится, хоть "вторично" и "опосредованно", но за НН.
Враг моего врага - мой друг!
А в КХЛ пока единственная традиция "сильных" клубов - это бюджет в три раза больше, чем у остальных. Раньше было в 6, спасибо потолку стало хоть немного, но интересней. Торпеды вот такие появляются, адмиралы и нефтехимики с АкБарсом рубяться с первых раундов.
Или может мне это показалось?
Прошу ответить)))