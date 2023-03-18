Игорь Ларионов: «Между КХЛ и НХЛ нет большой пропасти. Другую пропасть читайте между строк»

считает, что между КХЛ и нет большой пропасти.

– Можно ли сравнить этот плей-офф с НХЛ?

– Это мой первый опыт здесь как тренера, безусловно, радует, что мы обращаем внимание прессы и болельщиков своей игрой. В ноябре после поездки в Детройт я говорил, что наш хоккей не такой плохой.

Оценивая последние матчи с « » – овертаймы, интригу, те крутые моменты, которые ребята создавали, и в этой серии, думаю, нет большой пропасти между НХЛ и . Есть другая пропасть, можете прочитать между строк.

Я не буду говорить об этом, вы понимаете почему, – сказал тренер «Торпедо» поражение во втором матче полуфинала Запада со (4:5, 0-2).