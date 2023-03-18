Игорь Ларионов: «Между КХЛ и НХЛ нет большой пропасти. Другую пропасть читайте между строк»

Теги СКА Торпедо НХЛ Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Ларионов считает, что между КХЛ и НХЛ нет большой пропасти.

– Можно ли сравнить этот плей-офф с НХЛ?

– Это мой первый опыт здесь как тренера, безусловно, радует, что мы обращаем внимание прессы и болельщиков своей игрой. В ноябре после поездки в Детройт я говорил, что наш хоккей не такой плохой.

Оценивая последние матчи с «Динамо» – овертаймы, интригу, те крутые моменты, которые ребята создавали, и в этой серии, думаю, нет большой пропасти между НХЛ и КХЛ. Есть другая пропасть, можете прочитать между строк.

Я не буду говорить об этом, вы понимаете почему, – сказал тренер «Торпедо» поражение во втором матче полуфинала Запада со СКА (4:5, 0-2).

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homyakus
Ответ Дядя Федор Макларен
Если по сегодняшней игре, то кивать на судей, когда у тебя сзади проходной двор, такое себе занятие...
Нет, я об общей ситуации с судейством в КХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Федор Макларен
Не, ну Игорь Николаевич, дорогой, не иначе как 8 марта Вы говорили, что Вам всё равно, оштрафуют Вас или нет, по поводу критики за количество игроков в заявке на матч. Ну давайте здесь, рубите уж правду-матку то. Чего загадками то говорить. Или это другое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Дубов
Ответ цэсемьэр
пропасть между окупаемостью хоккея здесь и там. по-хорошему бы надо на один нолик уменьшить контракты игроков и получится нормальная рыночная ситуация, 8-9 млн рублей в месяц на зарплату любой клуб способен заработать. другой вопрос кто будет играть за эту тарелку супа😁
Ну большинство так и останется в КХЛ. Единственное уменьшиться количество легионеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Попугай Торпедо сглазил. Слишком много пишет дичи на армейских ветках. С такими недоброжелателями и до финала доехать можно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Гарик политкорректен. Пропасти в игре якобы нет, но при этом клубы НХЛ вынесут клубы КХЛ без вариантов. Что в регулярке, что в плове.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olgasamoha
Все всё поняли... Намёк на судейство 🤦‍♀️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Мягченко
Ответ srs
Или в СКА
В СКА всякую шелупонь не возьмут, заслужить надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Вятич
Ответ цэсемьэр
пропасть между окупаемостью хоккея здесь и там. по-хорошему бы надо на один нолик уменьшить контракты игроков и получится нормальная рыночная ситуация, 8-9 млн рублей в месяц на зарплату любой клуб способен заработать. другой вопрос кто будет играть за эту тарелку супа😁
И кто будет смотреть на эту «тарелку супа», да и содержать ее же на сколь-нибудь приличных условиях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Другая пропасть между строк - судейство в одну калитку !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Ну и что он имел ввиду, даже заморачиваться не охота. Говорить надо прямо всё а не юлить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ Clementsa
Намёк на пропасть в бюджетах.
И с этим разрывом действительно может поспорить разве что уровень между сборной Канады и красной машиной из РФ. Но не факт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Ushanov
ахах, все так восхищаются "непредсказуемостью" это плей-офф, а по итогу финал запада стандартный ска-цска) стабильность однако)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
Ответ Дядя Федор Макларен
Фарта не хватило? Рикошеты в двух шайбах фартом не считаются?
в атаке нет вопросов,в обороне увы на фарт слажно рассчитывать..да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Smolensky
Ответ vendigo
он имел ввиду, что в НХЛ не принято сваливать все поражения на судей и заговоры, как в КХЛ
База
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Федор Макларен
Ответ Andrew Petrov
пропасть в исполнителях..в тактике и самоотдаче всё на равных,не хватило элементарно фарта..и опыта
Фарта не хватило? Рикошеты в двух шайбах фартом не считаются?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vendigo
Ответ KoolThing
Требуется пояснительная бригада.
он имел ввиду, что в НХЛ не принято сваливать все поражения на судей и заговоры, как в КХЛ
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KoolThing
Требуется пояснительная бригада.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Домингес Казань
еще один нытик,там Тамбиев ноет да так что во втором матче судьи вообще нарушения Адмирала в упор не видели,тут этот,до этого Разин ныл,достойно проигрывать у нового поколения тренеров видимо не дано
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
пропасть в исполнителях..в тактике и самоотдаче всё на равных,не хватило элементарно фарта..и опыта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серёжа Новиков
Ну хватит уже про судейство, профессор. Надоело. Как только СКА выигрывает, так сразу судьи.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Федор Макларен
Ответ Homyakus
В НХЛ такое происходит, а в КХЛ это существует
Если по сегодняшней игре, то кивать на судей, когда у тебя сзади проходной двор, такое себе занятие...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homyakus
Ответ -БУРЧАЛКИН-
После прошлогодней истории в Нэшвилле говорить о непредвзятости судей в НХЛ просто смешно
В НХЛ такое происходит, а в КХЛ это существует
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clementsa
Ответ _Абырвалг_
Тонкий намек на судейство.
Намёк на пропасть в бюджетах.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-БУРЧАЛКИН-
Ответ Дядя Федор Макларен
В нахээлии судьи не ошибаются типа
После прошлогодней истории в Нэшвилле
говорить о непредвзятости судей в НХЛ просто смешно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Федор Макларен
В нахээлии судьи не ошибаются типа
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий