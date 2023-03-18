Игорь Ларионов: «Между КХЛ и НХЛ нет большой пропасти. Другую пропасть читайте между строк»
Игорь Ларионов считает, что между КХЛ и НХЛ нет большой пропасти.
– Можно ли сравнить этот плей-офф с НХЛ?
– Это мой первый опыт здесь как тренера, безусловно, радует, что мы обращаем внимание прессы и болельщиков своей игрой. В ноябре после поездки в Детройт я говорил, что наш хоккей не такой плохой.
Оценивая последние матчи с «Динамо» – овертаймы, интригу, те крутые моменты, которые ребята создавали, и в этой серии, думаю, нет большой пропасти между НХЛ и КХЛ. Есть другая пропасть, можете прочитать между строк.
Я не буду говорить об этом, вы понимаете почему, – сказал тренер «Торпедо» поражение во втором матче полуфинала Запада со СКА (4:5, 0-2).
говорить о непредвзятости судей в НХЛ просто смешно