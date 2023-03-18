Ларионов про 4:5 против СКА: «Наших ребят с хорошей игрой, не хватило чуть-чуть удачи и времени. Не опускаем руки»

Игорь Ларионов считает, что «Торпедо» хорошо сыграло против СКА (4:5, 0-2).

«Интересный матч, не сомневаюсь, что он понравился болельщикам. Наших ребят с хорошей игрой, не хватило чуть-чуть удачи и времени. Не опускаем руки и будем идти до конца к нашей цели. Ждем соперника в Нижнем.

Реализация? Если говорить о мастерах, то я считаю Кручинина очень сильным, мастеровитым игроком. Видно, пока еще не его время. Рады, что забил Коля Коваленко, мы ждем от этих ребят той игры, которую они сегодня показали. Это первый шаг.

Создали так много, значит, надо создавать больше. Если бы знал ответ, дал бы его. Счет 4:5, но из этой игры можно взять много позитива. Ребята продолжали играть в пас, имели кучу хороших возможностей сравнять счет. Этого уже не вернуть, надо двигаться дальше.

Ошибки в обороне – вопрос психологии? Трудно дать оценку только что закончившемуся матчу. Говорили в перерывах об этом. Чем хорош плей-офф, он непредсказуем. Играть, боясь ошибиться, мы не можем. Не можем сказать, что все матчи будут 2:1 со строгой обороной.

Наша игра заточена на атаку, будем это делать. Надо подчистить детали. Внутренние дела команды не будем обсуждать. Надеюсь, сыграем в креативный быстрый хоккей, но с меньшими ошибками в обороне.

Мы всегда благодарны нашим болельщикам, которые приезжают поддержать команду. Мы в долгу перед ними, постараемся отблагодарить их в Нижнем», – сказал тренер «Торпедо».