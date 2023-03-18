Фирстов о стиле «Торпедо»: «Ларионов закладывает в нас игру в быстрый пас, что нужно оббегать защитников. Хотим играть как Макдэвид»

высказался о стиле « », который прививает Игорь Ларионов.

– Много говорят о том, что «Торпедо» играет в традиционно советский хоккей в короткий пас, вопреки условному североамериканскому. Вы точно знаете североамериканский хоккей. Какой на самом деле стиль у «Торпедо»?

– Я в Америке играл в хоккей «бей-беги» – мы закидывали шайбу по бортам. А мне всегда нравился стиль игры в пас: оттолкнулся, отдал. За счет этого и очки набирались, и ты выделялся из серой толпы за счет красивой игры. Возможно, именно из-за этого меня и заметил Игорь Николаевич.

Некоторые ребята в «Торпедо» не играли в Северной Америке, а мое звено – из «североамериканцев». Игорь Николаевич закладывает в нас игру в быстрый пас. Закладывает то, что нужно играть ногами, оббегать защитников, использовать свою скорость. На прямых ногах в Северной Америке никто не играет, там все бегут.

Понятно, что у нас нет такого мастерства, хотя мы хотим играть как . Но уже за 6-7 месяцев в «Торпедо» мы выросли как команда. У нас были красивые голы, красивые игры. Мы привлекаем аудиторию во всем мире. Нас смотрят, нас любят – это очень приятно, – сказал форвард нижегородцев.