Доктор политических наук Нобл об отказе российских хоккеистов от радужных джерси: «Они могут опасаться, что их действия в России будут интерпретированы как пропаганда ЛГБТ. Это риск»

Доктор политических наук высказался об отказе российских хоккеистов от ЛГБТ-джерси.

Ранее хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари». Сообщалось, что отказ связан с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Также надеть свитер с символикой ЛГБТ отказался российский защитник «Филадельфии» .

Бен Нобл, доцент кафедры российской политики Университетского колледжа Лондона, допустил, что российские спортсмены не надевают такую форму из-за российского закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Опасения обоснованные. Есть неопределенность в отношении того, как использование радужных джерси будет интерпретировано правоохранительными органами в России – и это риск. Власти имеют право выборочно применять этот и другие законы.

Им решать, кого преследовать.

Может ли быть так, что некоторые российские игроки используют этот закон как предлог, чтобы не делать того, что противоречит их личным ценностям? Что они могут просто не хотеть надевать ЛГБТ-джерси? Возможно. Но я не думаю, что разумные опасения по поводу влияния закона о «пропаганде ЛГБТ» следует игнорировать.

Язык законодательства очень расплывчатый. Что вообще означает «пропаганда ЛГБТ»? Это классический случай, когда политическое руководство в России сознательно использует двусмысленные формулировки, чтобы сдерживающий эффект был шире.

Учитывая расплывчатость юридического языка, важность проекта «традиционных ценностей» для Путина и возможные санкции, вполне вероятно, что российские спортсмены, выступающие в Северной Америке, опасаются последствий любых действий, которые могут интерпретироваться как «пропаганда ЛГБТ», – сказал Нобл в беседе с The Athletic.