Доктор политических наук Нобл об отказе российских хоккеистов от радужных джерси: «Они могут опасаться, что их действия в России будут интерпретированы как пропаганда ЛГБТ. Это риск»

Теги Миннесота НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Политика Кирилл Капризов Хоккей

Доктор политических наук высказался об отказе российских хоккеистов от ЛГБТ-джерси. 

Ранее хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари». Сообщалось, что отказ связан с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Также надеть свитер с символикой ЛГБТ отказался российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов

Бен Нобл, доцент кафедры российской политики Университетского колледжа Лондона, допустил, что российские спортсмены не надевают такую форму из-за российского закона о запрете пропаганды ЛГБТ. 

«Опасения обоснованные. Есть неопределенность в отношении того, как использование радужных джерси будет интерпретировано правоохранительными органами в России – и это риск. Власти имеют право выборочно применять этот и другие законы.

Им решать, кого преследовать. 

Может ли быть так, что некоторые российские игроки используют этот закон как предлог, чтобы не делать того, что противоречит их личным ценностям? Что они могут просто не хотеть надевать ЛГБТ-джерси? Возможно. Но я не думаю, что разумные опасения по поводу влияния закона о «пропаганде ЛГБТ» следует игнорировать. 

Язык законодательства очень расплывчатый. Что вообще означает «пропаганда ЛГБТ»? Это классический случай, когда политическое руководство в России сознательно использует двусмысленные формулировки, чтобы сдерживающий эффект был шире. 

Учитывая расплывчатость юридического языка, важность проекта «традиционных ценностей» для Путина и возможные санкции, вполне вероятно, что российские спортсмены, выступающие в Северной Америке, опасаются последствий любых действий, которые могут интерпретироваться как «пропаганда ЛГБТ», – сказал Нобл в беседе с The Athletic.

8 комментариев

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Maxim Vasnechov
Ответ Rio de Janeiro
Идиот.Скорее это в США за абсолютно обыденную для всего нормального мира позицию человека приравнивают к "пропагандисту традиционных ценностей" и это при том что на низовом уровне США более христианская страна чем Россия и где религия может быть законной причиной, например, не делать ковидную прививку.Вообще, если что-то США и угрожает то это подобные ультралеваки, именно они причина современной поляризации и ненавести в американском обществе и только они способны осчастливить весь мир сделав Соединённые Штаты разъединёнными.Верим в них
Разумеется. Ведь Харуки Мураками запретили именно в США.
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Николай Лазарев
А ни кто не задумался, что просто они нормальные мужики?!
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Rio de Janeiro
Идиот.Скорее это в США за абсолютно обыденную для всего нормального мира позицию человека приравнивают к "пропагандисту традиционных ценностей" и это при том что на низовом уровне США более христианская страна чем Россия и где религия может быть законной причиной, например, не делать ковидную прививку.Вообще, если что-то США и угрожает то это подобные ультралеваки, именно они причина современной поляризации и ненавести в американском обществе и только они способны осчастливить весь мир сделав Соединённые Штаты разъединёнными.Верим в них
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KSA1985
Менталитет у нас такой. Никто не виноват, что на Западе и в США, 30 процентов населения, заднеприводные. У нас в медицине, это трактуется как психические отклонения, а на Западе-пример для подражания.
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Febanacci-88
Ну хорошо, Капризов в Миннесоте - единственный из России. Он по идее мог как Проворов, не выходить на раскатку или не надевать майку. А остальные выйти, встать на колено, одеть майку лгбт, трусы лгбт, сделать татуировки лгбт и так далее..

Но не вышли все. Акцию отменили. Говоря о том, как они все за русских переживают.

По мне, так это очень умелое прикрытие собственному отходу от «повестки».

У нас «повестка», что кругом враги, царь - хороший.
У них «повестка» - BLM, лгбт - наше все, Трамп - плохо.

Для меня, это показывает, что многие в Штатах, тоже не в восторге от того, что в тренде, потому ищут повод не делать этого, не теряя репутацию, клиентов и свое будущее.

Такие же лицемеры как наши всякие милоновы, песковы и прочие чудики.
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Александр Василич
!! Почему им в голову не приходит (как бы помягче)), у нас это просто некрасиво-поддерживать этих н-елюдей??
Ни фига не пойму?
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antistar-Z
Да если бы не Иван, все так бы и жевали сено. Федотов говорил, что Вашингтонские тоже не участвовали в шабаше, но это не всплывало, потому, сложно сказать.
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Фёдор Кузнецов
Какая-то попытка перекинуть всю ответственность на Россию, мол мы бы с радостью одели, но вот у нас игроки из России, а там такой закон
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