Депутат Виталий Милонов считает, что «нормальные спортсмены» поддерживают Putin Team.

Ранее The Athletic сообщал, что « » отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в играет Кирилл Капризов.

– Действительно российские игроки НХЛ могут быть привлечены к ответственности за ЛГБТ-символику?

– Это неправда, такой закон касается только территории Российской Федерации.

И ни один нормальный россиянин такую гадость на себя не наденет. Естественно, надевать такое наши хоккеисты не собираются, а клубы НХЛ вынуждены будут или отказываться от этих замечательных спортсменов, или принимать эти условия.

Россияне обратили внимание на то, что ношение этих дрянных свитеров – это совершенно не спортивное поведение. Другие американцы тоже не захотят такое носить, если только это не мужская сборная по художественной гимнастике или синхронному плаванию.

Нормальные спортсмены предпочтут надеть свитера компании Putin Team, – сказал член Государственной думы.