Депутат Милонов про ЛГБТ-джерси: «Такую гадость ни один нормальный россиянин не наденет. Нормальные предпочтут свитера Putin Team»

Теги Миннесота НХЛ Владимир Путин Государственная дума игровая форма Виталий Милонов ЛГБТ Политика Хоккей

Депутат Виталий Милонов считает, что «нормальные спортсмены» поддерживают Putin Team.

Ранее The Athletic сообщал, что «Миннесота» отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.

– Действительно российские игроки НХЛ могут быть привлечены к ответственности за ЛГБТ-символику?

– Это неправда, такой закон касается только территории Российской Федерации.

И ни один нормальный россиянин такую гадость на себя не наденет. Естественно, надевать такое наши хоккеисты не собираются, а клубы НХЛ вынуждены будут или отказываться от этих замечательных спортсменов, или принимать эти условия.

Россияне обратили внимание на то, что ношение этих дрянных свитеров – это совершенно не спортивное поведение. Другие американцы тоже не захотят такое носить, если только это не мужская сборная по художественной гимнастике или синхронному плаванию.

Нормальные спортсмены предпочтут надеть свитера компании Putin Team, – сказал член Государственной думы.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
А если просто наденет джерси своего клуба, без ЛБТГ и Путин тим, нормальным будет или есть ещё какая-то классификация? Замолчи уже, ошибка природы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
Аксиома Эскобара
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера Синюков
Ответ Oleg Kolesnikov
Чем больше читаю/смотрю Милонова, тем больше уверен, что он тролль-постиронист. Настолько карикатурно он пытается изобразить этот поведенческий психотип российской версии реднека-лоялиста-традиционалиста.
Ты хоть понял сам что написал? 😀😂🤣😅😆
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vatto
выбора только два?...больше нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pevec SPb
Ответ Lanc
Пусть сам наденет футболку с надписью "Putin Team" или "Единая Россия" и пройдется вечером по какому-нибудь рабочему поселку, где население доведено до нищеты.
Милонов из года в год приезжает к нам в Детскосельский, устраивает на спортплощадке конкурсы для детей с призами. Буду рад, если он приезжает так же и куда-то еще.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Naidz NAU
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Привалов
Иплан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
лучше поддержать геев, чем одного единственного ########)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гражданин товарищ барин
Мне иногда кажется, что Госдума общается с Сенатом, а в роли передаста выступает спортс.ру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eld_14
Ответ Мікалай Ланец
Комментарий удален модератором
🐷🐷🐷
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мікалай Ланец
Ответ Lanc
Пусть сам наденет футболку с надписью "Putin Team" или "Единая Россия" и пройдется вечером по какому-нибудь рабочему поселку, где население доведено до нищеты.
Да я тебя умоляю.
Еще бы и аплодировали и кричали улла своим беззубым ртом.
Вчера смотрел выпуск Кравченко про параспорт в Красноярске
местный председатель минут 10 рассказывал как всем вокруг плевать на низ и что нет никакой помощи от государства... А потом ничтоже сумяшеся-- но Путин самый великий президент за которого не стыдно
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мікалай Ланец
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kolesnikov
Чем больше читаю/смотрю Милонова, тем больше уверен, что он тролль-постиронист. Настолько карикатурно он пытается изобразить этот поведенческий психотип российской версии реднека-лоялиста-традиционалиста.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гога11
Ну, спорный вопрос...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Putin Team уже даже его основатель не носит, и вообще помалкивает
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Ответ Lanc
Пусть сам наденет футболку с надписью "Putin Team" или "Единая Россия" и пройдется вечером по какому-нибудь рабочему поселку, где население доведено до нищеты.
и что будет?
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanc
Пусть сам наденет футболку с надписью "Putin Team" или "Единая Россия" и пройдется вечером по какому-нибудь рабочему поселку, где население доведено до нищеты.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svas17
Это что за тусовка такая, где этот свитерок считается нормальным?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Frolov
Ответ Iuasanotu
Как же он жирно троллит
В том-то и дело, этот клоун не троллит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
i see no difference
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasanotu
Как же он жирно троллит
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий