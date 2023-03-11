Депутат Милонов об отказе «Миннесоты» от ЛГБТ-джерси: «Нормальные спортсмены очнулись от этого сна. Наши хоккеисты – родоначальники протрезвления»
Депутат Госдумы Виталий Милонов одобряет отказ «Миннесоты» от радужных джерси.
Ранее The Athletic сообщал, что отказ «Миннесоты» от радужных джерси связан с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Отмечается, что «Уайлд» отказались от своего плана надеть ЛГБТ-джерси из-за беспокойства о российских игроках. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.
«Думаю, дело не в том, что клубы НХЛ опасаются преследования наших игроков в России из-за этого закона. Просто россияне взбодрили своих коллег и соратников по командам, обратили внимание на это безумие.
Причем тут свитера с непонятной символикой и спорт? Нормальные спортсмены очнулись от этого сна и тоже отказываются носить эти свитера.
Большое спасибо нашим хоккеистам, которые стали родоначальниками протрезвления, – сказал Милонов.
А комментировать сказанный им бред не вижу смысла.