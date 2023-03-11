Депутат Милонов об отказе «Миннесоты» от ЛГБТ-джерси: «Нормальные спортсмены очнулись от этого сна. Наши хоккеисты – родоначальники протрезвления»

Теги Миннесота НХЛ Государственная дума игровая форма Виталий Милонов ЛГБТ Политика Кирилл Капризов Хоккей

Депутат Госдумы Виталий Милонов одобряет отказ «Миннесоты» от радужных джерси.

Ранее The Athletic сообщал, что отказ «Миннесоты» от радужных джерси связан с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Отмечается, что «Уайлд» отказались от своего плана надеть ЛГБТ-джерси из-за беспокойства о российских игроках. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.

«Думаю, дело не в том, что клубы НХЛ опасаются преследования наших игроков в России из-за этого закона. Просто россияне взбодрили своих коллег и соратников по командам, обратили внимание на это безумие.

Причем тут свитера с непонятной символикой и спорт? Нормальные спортсмены очнулись от этого сна и тоже отказываются носить эти свитера.

Большое спасибо нашим хоккеистам, которые стали родоначальниками протрезвления, – сказал Милонов.

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16 комментариев

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Сергей Лепехин
Наши и не пьянели
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krupin82
Очко Милонова переходит в зрительный зал
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dereds
Ответ korobokchekhova
А все видели видео как он гаубицу в землю закапывает на линии сво? Укрепрайон в Донбассе. Вроде не фейк был.
Да это не фейк, это было под Горловкой
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Sanan1908
Неужели у депутатов из России других проблем , забот нет!?)) Они только и спорт комментируют. И зачем вообще спрашивать у депутатов, которые вообще далеко от спорта
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Maxximus
Ответ Dan Kennedy
Милонов так много о ЛГБТ говорит, что если он скажет что он натурал - мало кто поверит. А комментировать сказанный им бред не вижу смысла.
Сайт так много постит про ЛБГТ, наводит так сказать на определённые размышления 😂
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Arty K.
Рыжий всё надеется удовлетворить свои фантазии?
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Олег Мохов
православнутость-это диагноз
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MironSM84
Очень очень скрытный ######с)
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Aleksandr Danilov
Милонов, жалко наши спортсмены тебя никак не могут протрезвить
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GMF
Какое милое лоно у Виталика..
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korobokchekhova
А все видели видео как он гаубицу в землю закапывает на линии сво? Укрепрайон в Донбассе. Вроде не фейк был.
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Анатолий Magicbrain
Если устроить российский аналог цирка дюсолей то первыми артистами в нем должны быть Хасбик и Милонов. Канадцам такое и не приснится даже
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Demon69
Сказал любитель играть в очко без карт
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Alex Nobilius
Подходит Милонов каждое утро к зеркалу, вглядывается внимательно в изображение, и ясно видит огромные проблемы в Мире у ЛГБТ!
+11
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Dan Kennedy
Милонов так много о ЛГБТ говорит, что если он скажет что он натурал - мало кто поверит.

А комментировать сказанный им бред не вижу смысла.
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s_h_a_m_a_n
Милонов кроме ЛГБТ о чем - нибудь думать может?
+16
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