Гэри Беттмэн: «Есть люди, заинтересованные в создании франшизы НХЛ в Атланте, Хьюстоне, Квебеке. Но мы не находимся в режиме расширения»

Теги Атланта Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Квебек Хоккей

Гэри Беттмэн сообщил, что НХЛ в данный момент не рассматривает возможность расширения.

«Сейчас мы не находимся в режиме расширения. 

По-прежнему существует ряд людей, организаций и городов, проявляющих заинтересованность в создании франшизы НХЛ там, где ее нет, например, в Атланте, Хьюстоне, Квебеке.

Но на самом деле, по крайней мере сейчас, это не то, что находится в центре нашего внимания», – сказал комиссионер НХЛ.

Сейчас в лиге насчитывается 32 команды. Последним новичком НХЛ стал «Сиэтл» в 2021 году. 

Атланта и Хьюстон проявили интерес к участию в возможном расширении НХЛ. У лиги пока нет фаворитов и плана действий (Энди Стрикленд)

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9 комментариев

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Михаил Вансяцкий
Атланта Трэшерз, Хьюстон Аэрос, Квебек Нордикс - такие клубы уже были
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iron_m
Ответ waleri
А из Квебека потом опять куда? В Денвере уже занято!
Денвер уже один раз освобождали)
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Mephi027
В Атланте уже пробовали, не?
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Febanacci-88
Аризону - в Хьюстон
Анахайм - в Квебек
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*Eddard*
В Аталанте не сработало, Хьюстон - южный город и интерес к хоккею нужео изучать. Квебек интересен только с точки зрения восстановления в городе крупной хоккейной команды. Но Колорадо же не по прихоти катапультировалось в далеко не самый бюджетный штат США
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waleri
Ответ 87mores
В Атланте уже дважды не зашло, ну, Бог троицу любит
А из Квебека потом опять куда? В Денвере уже занято!
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Vitto
Ответ waleri
В Атланте не зашло. Квебек беден. Хьюстон можно попробовать в качестве переезда из Аризоны.
Почему Квебек беден? Слишком придираются к нему.
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87mores
Ответ waleri
В Атланте не зашло. Квебек беден. Хьюстон можно попробовать в качестве переезда из Аризоны.
В Атланте уже дважды не зашло, ну, Бог троицу любит
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waleri
В Атланте не зашло. Квебек беден. Хьюстон можно попробовать в качестве переезда из Аризоны.
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