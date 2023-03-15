Гэри Беттмэн: «Есть люди, заинтересованные в создании франшизы НХЛ в Атланте, Хьюстоне, Квебеке. Но мы не находимся в режиме расширения»

сообщил, что НХЛ в данный момент не рассматривает возможность расширения.

«Сейчас мы не находимся в режиме расширения.

По-прежнему существует ряд людей, организаций и городов, проявляющих заинтересованность в создании франшизы НХЛ там, где ее нет, например, в Атланте, Хьюстоне, Квебеке.

Но на самом деле, по крайней мере сейчас, это не то, что находится в центре нашего внимания», – сказал комиссионер НХЛ.

Сейчас в лиге насчитывается 32 команды. Последним новичком НХЛ стал «Сиэтл» в 2021 году.

Атланта и Хьюстон проявили интерес к участию в возможном расширении НХЛ. У лиги пока нет фаворитов и плана действий (Энди Стрикленд)