«Будь я русским, мне было бы страшно, учитывая, что сделала Россия с Бриттни Грайнер». Профессор социологии Хартманн об отказе российских хоккеистов от ЛГБТ-джерси

Теги Миннесота НХЛ Бриттни Грайнер Иван Проворов ЛГБТ Кирилл Капризов Хоккей

Профессор социологии объяснил отказ российских хоккеистов от радужных джерси.

Ранее хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари». Сообщалось, что отказ связан с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Также надеть свитер с символикой ЛГБТ отказался российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. 

«Фанаты спорта должны понимать, что угроза [российским спортсменам из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ], вероятно, не пустая. 

Первая возникающая реакция такая: «Да ладно, они просто пытаются соскочить». Но когда начинаешь обдумывать это, учитывая, что сделало российское государство в контексте обращения с Бриттни Грайнер… Мне было бы страшно, будь я русским.

Я думаю, что именно то, чего мы не знаем, делает это таким угрожающим. Это своего рода modus operandi («образ действия» с латыни – Sports.ru) авторитарных государств.  

Не то чтобы они всегда реагировали. Но вероятность этой реакции создает недоверие и неуверенность среди граждан. А в международном контексте это позволяет вам использовать власть», – сказал профессор социологии Университета Миннесоты Дуг Хартманн в беседе с The Athletic.

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29 комментариев

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Лев Гегамов
Ответ Дмитрий Белов
Какая же лживая социомразь... Настолько нагло и подло лгать о том, что грайнер сидела якобы за лесбиянство, а не за наркоторговлю и что якобы игроки из России боятся сесть за поддержку пидоров, а не то что им противно это пропагандировать по личным убеждениям.
Социомразь! Спасибо, дружище! Очень не хватало этого слова в моём лексиконе!)))
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Шлёма Презерман
Карикатура "вы завалили тест - назвали всего 77 полов из 100" была бы тут уместнее всего.
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Maxim Vasnechov
Не, это всё понятно.
Речь разумеется шла не о том, что хоккеиста посадят. Речь шла о том, что даже за такой невинный свитер будут полоскать различные "депутаты", "эксперты" и прочие день и ночь, если история разойдётся.
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Maxim Vasnechov
Ответ Дмитрий Белов
Какая же лживая социомразь... Настолько нагло и подло лгать о том, что грайнер сидела якобы за лесбиянство, а не за наркоторговлю и что якобы игроки из России боятся сесть за поддержку пидоров, а не то что им противно это пропагандировать по личным убеждениям.
Её в наркоторговле даже российские власти не обвиняли.
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Вадим flanec
Что-то с комментами ерунда. Написано что всего 23 коммента сделано. Захожу в комментарии оказывается их всего 9 штук, мой 10 комментарий. Вопрос куда делась чёртова дюжина комментариев?
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Дмитрий Белов
Какая же лживая социомразь... Настолько нагло и подло лгать о том, что грайнер сидела якобы за лесбиянство, а не за наркоторговлю и что якобы игроки из России боятся сесть за поддержку пидоров, а не то что им противно это пропагандировать по личным убеждениям.
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ЗА АТЛАНТ
Вот когда гомосексуалисты надевают радушные свитера всё понятно и логично.
А если человек традиционной ориентации с чего он должен как то поддерживать или рекламировать по сути конкурента
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Квебек
Хм. Что то мне кажется это надуманным. Капризов так уезжал этим летом из России что не думаю что его там скоро увидят. И радужная форма тут не причём.
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Cbj Fan
Ответ Vankouver
Я ничего не понял. Какой-то особо феерический бред. Профессор Хартманн такими аналогиями с Грайнер дает понять, что он гомосексуалист, который занимается перевозкой наркотических средств через границу? Или что? Вообще, кто на Athletic вообще придумал, что профессор социологии одновременно разбирается в спорте, юриспруденции (речь о российских законах), политике (рассуждения о сути российского государства) и в менталитете российских игроков (почему они не поддерживают ЛГБТ-повестку)?
Она черная лесб@#янка, есть вопросы? 😎
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Sutekh Hexen
Любовь к авторитаризму и дремучесть - убийственная смесь.
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al77
Ребята, хоккеисты... если около вас стоят сотрудники КГБ подмигните... хотя не - не рискуйте, профессор социологии и так их рядом с вами увидел уже.
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Ильнур060682
Ответ Фёдор Кузнецов
Как можно сравнить выход со свитером и перевозку пусть небольшой дозы, но наркоты?
Так ведь жена у неё есть, они в этом контексте походу
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Любитель побеждать
А что? Провернула гениальный тактический бартер обычной баскетболистки на человека со связями там, где многим и не снилось.
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NACfoRekcuF
Ответ NACfoRekcuF
Он намекает что русские, мол, зассали своего государства, которое ненавидит гомосеков и сажает их в тюрьму за их гомосечество. А кто против, тех вообще на колыму пожизненно, в гулаг.
То есть я хотел сказать кто не против носить свитера радужные - тех вообще в гулаг на урановые рудники
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Splin
Какие они все же ....ничерта не понимают
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GLW
Еще в сша оправдывают хоккеистов ,которые поддерживают путина,что если они выскажутся против, то их родственников тут же сошлют в сибирь. НХЛ не выгодно признать, что большинство росс. хоккеистов запутинцы и гомофобы, отсюда все эти нелепые заявления.
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super mudrik
неоперабельная толерастия
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NACfoRekcuF
Ответ Фёдор Кузнецов
Как можно сравнить выход со свитером и перевозку пусть небольшой дозы, но наркоты?
Он намекает что русские, мол, зассали своего государства, которое ненавидит гомосеков и сажает их в тюрьму за их гомосечество. А кто против, тех вообще на колыму пожизненно, в гулаг.
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Quack
Да, сравнение не очень удачное. Предлагаю в таком случае местным комментаторам сравнить надевание свитера с антивоенным рисунком на уроке в школе 13-летней девочки и его последствиями
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Vankouver
Я ничего не понял. Какой-то особо феерический бред. Профессор Хартманн такими аналогиями с Грайнер дает понять, что он гомосексуалист, который занимается перевозкой наркотических средств через границу? Или что?

Вообще, кто на Athletic вообще придумал, что профессор социологии одновременно разбирается в спорте, юриспруденции (речь о российских законах), политике (рассуждения о сути российского государства) и в менталитете российских игроков (почему они не поддерживают ЛГБТ-повестку)?
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Vitezslav
Разве кто-то из наших хоккеистов замечен в контрабанде наркотиков? Или госпожа профессор просто считает, что контрабанда наркотиков - естественное следствие ЛГБТ?
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Говори благое или молчи!
Бред конечно, но для янки звучит вполне реалистично.
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NACfoRekcuF
Забавно если он и правда недоумевает почему можно не хотетб надевать радужные свитера. Очень много информации про себя выдал. И вывод мощный, сквозь призму собственного мышления продрался с мясом.
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Jose Maur
Н-да, профессор кислых щей какой-то🙄
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Leonid73
Слава богу , что никому из наших профессоров подобные «игры разума» не приходят в голову. Какая каша в голове и самоуверенная дикость!
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