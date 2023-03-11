«Будь я русским, мне было бы страшно, учитывая, что сделала Россия с Бриттни Грайнер». Профессор социологии Хартманн об отказе российских хоккеистов от ЛГБТ-джерси

Профессор социологии объяснил отказ российских хоккеистов от радужных джерси.

Ранее хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари». Сообщалось, что отказ связан с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Также надеть свитер с символикой ЛГБТ отказался российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

«Фанаты спорта должны понимать, что угроза [российским спортсменам из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ], вероятно, не пустая.

Первая возникающая реакция такая: «Да ладно, они просто пытаются соскочить». Но когда начинаешь обдумывать это, учитывая, что сделало российское государство в контексте обращения с Бриттни Грайнер… Мне было бы страшно, будь я русским.

Я думаю, что именно то, чего мы не знаем, делает это таким угрожающим. Это своего рода modus operandi («образ действия» с латыни – Sports.ru) авторитарных государств.

Не то чтобы они всегда реагировали. Но вероятность этой реакции создает недоверие и неуверенность среди граждан. А в международном контексте это позволяет вам использовать власть», – сказал профессор социологии Университета Миннесоты Дуг Хартманн в беседе с The Athletic.