Гендиректор «Амура» об инциденте с оператором: «Извинения Да Косты – мужской поступок. Думаю, все стороны друг друга поняли и сделали нужные выводы»

Гендиректор « » прокомментировал инцидент с оператором в игре против «Автомобилиста».

Французский форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста на русском языке нецензурно выругался в адрес оператора в прямом эфире и ударил по камере.

«Вчера много шума наделал эпизод в трансляции матча, в котором игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста толкнул видеооператора во время коммерческой паузы. Хочу коротко поделиться с вами своими мыслями на этот счет.

1. Я уверен, что хоккей – это спортивное шоу, которое делается для болельщиков. Десятки, если не сотни тысяч людей смотрят матчи по ТВ. Поэтому наша обязанность – совместно с ТВ-партнерами делать картинку с игр максимально сочной и интересной.

Благодаря выезду оператора на лед по ходу коммерческих пауз мы уже увидели, как игроки общаются с арбитрами и как способны реагировать на работу телевизионщиков некоторые хоккеисты. Мне кажется, такие вещи только привлекают людей к нашему виду спорта. А значит, мы будем продолжать делать все возможное в рамках регламента, чтобы наши трансляции были интересными.

2. Физическое воздействие игроков на любых работников, обслуживающих матч – недопустимо. Речь идет и о безопасности людей (падение оператора с камерой на лед могло привести к непредсказуемым последствиям), и о банальном уважении к коллегам по цеху.

3. Извинения, которые принес нашему оператору Кириллу Руднику – это мужской поступок. Думаю, все стороны друг друга поняли и сделали нужные выводы.

4. Наша пресс-служба находится на связи с лигой для уточнения некоторых параметров дальнейшей работы телеоператоров на льду в Хабаровске. Качество трансляций от этого не пострадает, не переживайте. Коллегам в , кстати, большое спасибо за взвешенную конструктивную позицию в этом вопросе.

5. Инцидент считаю исчерпанным. С нетерпением ждем завтрашнего матча. Трансляция будет интересной, но лучше уж приходите на трибуны», – написал Роман Крамарь в своем телеграм-канале.

«Уйди отсюда, #####!» Француз из «Автомобилиста» на чистом русском послал оператора и ударил его по камере