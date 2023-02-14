«Амур» и «Адмирал» будут играть в разные дни, если выйдут в плей-офф («Матч ТВ»)

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Динамо календарь ВТБ-Арена Адмирал Матч ТВ Хоккей

«Амур» и «Адмирал» будут играть в разные дни, если выйдут в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», составители календаря намерены развести матчи хабаровского и владивостокского клубов по разным дням, если обе команды выйдут в плей-офф Кубка Гагарина.

Игры первого раунда запланированы на 1-14 марта. Сообщается, что ежедневно будут проводиться два матча на Западе и две игры на Востоке. Цель КХЛ – развести матчи по времени. При этом, если в восьмерку лучших на Востоке попадут и «Адмирал», и «Амур», лига постарается развести команды по разным дням.

Кроме того, по информации телеканала, московское «Динамо», вероятно, будет проводить домашние матчи в четные дни, чтобы на «ВТБ-Арене» не было пересечений хоккея с футболом. 

На данный момент в плей‑офф КХЛ вышли 12 команд. «Адмирал» идет на седьмом месте в таблице Востока, «Амур» – на восьмом.

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5 комментариев

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Uriy1337
Если Адмирал и Амур-выйдут в плов, уже отлично!!
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Владислав Свидзинский
Это Дальний Восток, там свой вайб
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feanor.84
Сама мысль о том что эти клубы будут тграть в ПО причем одновременно, звучит сюрреалистично))
+1
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+1
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liverpoolart
Ответ HockeyMan
Наконец-то у нас стали что то подстраивать, а не по шаблону расписание ставить.
А в чем смысл ? Типа они друг за друга болеют ?
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0
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HockeyMan
Наконец-то у нас стали что то подстраивать, а не по шаблону расписание ставить.
+4
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+4
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