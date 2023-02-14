«Амур» и «Адмирал» будут играть в разные дни, если выйдут в плей-офф («Матч ТВ»)

«Амур» и «Адмирал» будут играть в разные дни, если выйдут в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», составители календаря намерены развести матчи хабаровского и владивостокского клубов по разным дням, если обе команды выйдут в плей-офф Кубка Гагарина.

Игры первого раунда запланированы на 1-14 марта. Сообщается, что ежедневно будут проводиться два матча на Западе и две игры на Востоке. Цель КХЛ – развести матчи по времени. При этом, если в восьмерку лучших на Востоке попадут и « », и «Амур», лига постарается развести команды по разным дням.

Кроме того, по информации телеканала, московское « », вероятно, будет проводить домашние матчи в четные дни, чтобы на «ВТБ-Арене» не было пересечений хоккея с футболом.

На данный момент в плей‑офф КХЛ вышли 12 команд. «Адмирал» идет на седьмом месте в таблице Востока, « » – на восьмом.