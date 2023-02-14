Заварухин о 2:3 от «Амура»: «При счете 2:2 имели неплохие моменты, но не реализовали их. Сами привезли третий гол»

высказался после матча против « » (2:3).

– «Амур» поздравляю с победой. Хорошая игра, интересная для зрителей – много моментов было. Потеря шайбы в зоне атаки привела к третьему пропущенному голу. Наверное, это и решило исход матча.

Хотя при счете 2:2 имели неплохие моменты, но не реализовали их. Сами привезли, считаю, этот третий гол, который и повлиял на результат.

– Сложилось впечатление, что ваша команда в первом периоде не сразу вошла в игру. С чем это связано?

– Все равно тяжелый перелет, разница во времени. Тяжело входили в игру. Но ребята потом заставляли себя – были неплохие моменты. Второй период неплохой. Здорово, что выстояли в меньшинстве. Но, опять же, наша ошибка, которая была в зоне атаки, привела к контратаке – в результате и пропустили третий гол.

– Были заметны моменты с потерей концентрации игроков, которые и привели к пропущенным голам. Чем это можно объяснить, ведь это все классные хоккеисты?

– Вы правильно сказали: если они классные игроки, то они не имеют права так ошибаться. Мы знали, что «Амур» борется за восьмерку, выйдет заряженный – предупреждали ребят об этом. Согласен с вами полностью: не имели права так ошибаться. Где-то надо было проще сыграть. Здесь другая площадка, где нужна простота.

– Недонастроя не было?

– Старались настроить ребят. Недонастроя не было.

– Планируются ли изменения в составе на следующий матч?

– Подумаем. Посмотрим еще игру. Возможно, да, будут изменения. Есть у нас ребята, которые готовы сыграть. Думаю, они будут в составе, – сказал главный тренер « ».