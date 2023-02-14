Стефан Да Коста: «Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча. Приношу извинения оператору»

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Стефан Да Коста извинился за свое поведение в матче против «Амура» (2:3).

Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке нецензурно выругался в адрес оператора в прямом эфире и ударил по камере.

«Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча, и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из-за того, что мы уступали в счете.

С другой стороны, мне было не совсем понятно, может ли человек настолько близко подъезжать к команде во время проведения важного тайм-аута. Поэтому и произошла эта ситуация, за которую еще раз прошу прощения», – сказал нападающий «Автомобилиста». 

Да Коста на русском выругался в адрес оператора и ударил по камере во время матча с «Амуром»: «Иди отсюда, #####»

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1 комментарий

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Ko Vi
извинился за свой французский 😄
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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