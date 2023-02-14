Стефан Да Коста: «Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча. Приношу извинения оператору»

извинился за свое поведение в матче против «Амура» (2:3).

Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке нецензурно выругался в адрес оператора в прямом эфире и ударил по камере.

«Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча, и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из-за того, что мы уступали в счете.

С другой стороны, мне было не совсем понятно, может ли человек настолько близко подъезжать к команде во время проведения важного тайм-аута. Поэтому и произошла эта ситуация, за которую еще раз прошу прощения», – сказал нападающий « ».

Да Коста на русском выругался в адрес оператора и ударил по камере во время матча с «Амуром»: «Иди отсюда, #####»