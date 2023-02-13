Батыршин назвал Леброна лучшим баскетболистом на данный момент: «Машина, на которую работает не один человек. Он постоянно окружен вниманием диетологов, фитнес-тренеров»

Теги Амур Рафаэль Батыршин Леброн Джеймс Лейкерс НБА КХЛ Хоккей

Рафаэль Батыршин считает Леброна Джеймса лучшим баскетболистом современности. 

– Все в тех же соцсетях у вас фотографии, как вы играете в теннис, баскетбол. Какой для вас вид спорта номер два?

– Наверное, баскетбол. Но отмечу еще борьбу.

– Кто для вас лучший баскетболист на данный момент?

– Сложно так сразу выбрать, но пусть будет Леброн Джеймс. Он побил рекорд по количеству очков в НБА.

– Ему 38 лет, на два года старше вас. За счет чего ему удается держаться на столь высоком уровне?

– Думаю, Леброн – машина, на которую работает не один человек. Он постоянно окружен вниманием диетологов, фитнес-тренеров. Все эти люди помогают ему оставаться на высоком уровне, – сказал защитник «Амура» в интервью «Бизнес Online».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
Ответ Alex9999995
🤣Нет, ну если old folk написал, вопросов нет)
😅 о чём и речь) в этом вопросе его мнение ничем не отличается от мнения юзеров спортса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex9999995
Ответ old folk
😅 Нет, ну если Батыршин сказал, вопросов нет)
🤣Нет, ну если old folk написал, вопросов нет)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
😅 Нет, ну если Батыршин сказал, вопросов нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий