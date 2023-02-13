Батыршин назвал Леброна лучшим баскетболистом на данный момент: «Машина, на которую работает не один человек. Он постоянно окружен вниманием диетологов, фитнес-тренеров»
Рафаэль Батыршин считает Леброна Джеймса лучшим баскетболистом современности.
– Все в тех же соцсетях у вас фотографии, как вы играете в теннис, баскетбол. Какой для вас вид спорта номер два?
– Наверное, баскетбол. Но отмечу еще борьбу.
– Кто для вас лучший баскетболист на данный момент?
– Сложно так сразу выбрать, но пусть будет Леброн Джеймс. Он побил рекорд по количеству очков в НБА.
– Ему 38 лет, на два года старше вас. За счет чего ему удается держаться на столь высоком уровне?
– Думаю, Леброн – машина, на которую работает не один человек. Он постоянно окружен вниманием диетологов, фитнес-тренеров. Все эти люди помогают ему оставаться на высоком уровне, – сказал защитник «Амура» в интервью «Бизнес Online».
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