Батыршин назвал Леброна лучшим баскетболистом на данный момент: «Машина, на которую работает не один человек. Он постоянно окружен вниманием диетологов, фитнес-тренеров»

считает лучшим баскетболистом современности.

– Все в тех же соцсетях у вас фотографии, как вы играете в теннис, баскетбол. Какой для вас вид спорта номер два?

– Наверное, баскетбол. Но отмечу еще борьбу.

– Кто для вас лучший баскетболист на данный момент?

– Сложно так сразу выбрать, но пусть будет Леброн Джеймс. Он побил рекорд по количеству очков в .

– Ему 38 лет, на два года старше вас. За счет чего ему удается держаться на столь высоком уровне?

– Думаю, Леброн – машина, на которую работает не один человек. Он постоянно окружен вниманием диетологов, фитнес-тренеров. Все эти люди помогают ему оставаться на высоком уровне, – сказал защитник « » в интервью «Бизнес Online».