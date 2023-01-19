Сушинский о ситуации с Проворовым: «США – свободная страна, как и Россия. Свобода слова должна быть везде. Мне не хочется пропагандировать то, что я не приветствую»

отреагировал на отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Свобода слова. США – свободная страна, как и Россия. Свобода слова должна быть везде.

Почему меня должно удивлять произошедшее? Лично мне не хочется пропагандировать то, что я не приветствую. Живут и живут. Мне на них все равно. Пускай делают друг с другом что хотят. Но почему я или мои дети должны на все это смотреть?

Поэтому в данной ситуации я однозначно на стороне Проворова. Хочется его поддержать», – сказал бывший нападающий сборной России.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ