Сушинский о ситуации с Проворовым: «США – свободная страна, как и Россия. Свобода слова должна быть везде. Мне не хочется пропагандировать то, что я не приветствую»

Теги Филадельфия Максим Сушинский НХЛ КХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Максим Сушинский отреагировал на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой. 

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Свобода слова. США – свободная страна, как и Россия. Свобода слова должна быть везде.

Почему меня должно удивлять произошедшее? Лично мне не хочется пропагандировать то, что я не приветствую. Живут и живут. Мне на них все равно. Пускай делают друг с другом что хотят. Но почему я или мои дети должны на все это смотреть?

Поэтому в данной ситуации я однозначно на стороне Проворова. Хочется его поддержать», – сказал бывший нападающий сборной России.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Хватить мусолить эту тему. Ну не надел , его дело. Это чисто дело Прохорова и его клуба.Ну а так репутацию в Нхл конкретно подпортил. Я считаю это он сделал назло клубу, ведь Провора итак нещадно Фаны критиковали за обрезы, привозы и многие инсайдеры пишут что произошел разлад между Иваном и Флайерз. Это еще один жирненький повод для обмена
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Я за Вано!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Особенно свободны в России люди, принесшие цветы к памятнику Лесе.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Velirpa
как и Россия, бгг
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий