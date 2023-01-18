Цзю об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Я поддерживаю нашего хоккеиста. Рад, что он нормальный мужик»
Константин Цзю поддержал отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Я поддерживаю нашего хоккеиста. Я рад, что он нормальный мужик», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу, отметив, что ситуация, в которую собирались втянуть Проворова, – маразм.
НХЛ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать. Мы поддерживаем их точки зрения по социальным и культурным вопросам»
В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ
Не нравится акция - не участвуй, но прикрываться религией здесь - лицемерие.
Всем пофиг???
а чё тогда футболки заставляют напяливать?
Какой смысл в этом если всем пофиг???
Другой вопрос - в бабле, среди болельщиков тоже есть геи, которым приятны мелкие знаки внимания от клуба. Оскорблять болел - нельзя.