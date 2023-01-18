Цзю об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Я поддерживаю нашего хоккеиста. Рад, что он нормальный мужик»

Теги Константин Цзю Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Константин Цзю поддержал отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой. 

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Я поддерживаю нашего хоккеиста. Я рад, что он нормальный мужик», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу, отметив, что ситуация, в которую собирались втянуть Проворова, – маразм.

НХЛ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать. Мы поддерживаем их точки зрения по социальным и культурным вопросам»

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kivan1976
Ответ пашу
А что смешного? Если ты настолько религиозен, что даже на раскатку не можешь рядом с радужным флагом выйти, то какое может быть сожительство без брака. Это ж блуд! Не нравится акция - не участвуй, но прикрываться религией здесь - лицемерие.
Он показал своё отношение к акции, а потом объяснил свой мотив. Откуда вы можете знать, как он с ней живет? И потом, он может только в начале пути к вере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eduard86
Ответ пашу
А что смешного? Если ты настолько религиозен, что даже на раскатку не можешь рядом с радужным флагом выйти, то какое может быть сожительство без брака. Это ж блуд! Не нравится акция - не участвуй, но прикрываться религией здесь - лицемерие.
А что он должен быть сказать? Что он не приемлет пропаганду лгбт, чтобы его гомофобом назвали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Ну мужик и мужик....дальше что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ ольга
А как же болельщики с традиционными ценностями? Или их на стадионы не пускают и билеты не продают?
И как им мешают геи? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ольга
Ответ Maxim Vasnechov
Да всем пофигу, хочешь поддерживай, хочешь нет. Что в США, что в Европе. Другой вопрос - в бабле, среди болельщиков тоже есть геи, которым приятны мелкие знаки внимания от клуба. Оскорблять болел - нельзя.
А как же болельщики с традиционными ценностями? Или их на стадионы не пускают и билеты не продают?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мой путь
Сын Цзю, боксёр, на ринг выходил с ЛГБТ флагом. Сын - не мужик?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealFlector
проворов в гостях, зарабатывает там деньги - будь добр уважать хозяев. не нравится - езжай работай в КХЛ, тут за ЛГБТ посадить могут.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
Ответ Velirpa
т.е. остальные наши хоккеисты, которые одели этот свитер, ненормальные?
Надели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
личные рекорды это не хоккей
Ответ пашу
Да, если Костян последователен, ему Малкина с Овечкиным надо заднеприводными называть
А какими же еще, зашкварились по полной, это никто не забудет и не смоется ни чем
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
личные рекорды это не хоккей
Ответ Velirpa
т.е. остальные наши хоккеисты, которые одели этот свитер, ненормальные?
Да нормальные они , Сидоры , завтра лифчики надевать заставят и губы красить это же так по мужски ну а в оконцовоцке долбанут в радужное окно , а что тут такого ради поддержки можно и потерпеть, но суть в другом , их коленно-локтевой стойке есть цена у кого то больше у кого то меньше а у Вани ее нет , потому что он мужчина а не про тутка
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Vasilii Dovedov
А он и не оскорбил - он отказался поддержать. Это другое.
Поэтому к нему 0 вопров от лиги. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
пашу
Ответ Марк Рейман
Американцы нашли главный аргумент против Проворова, что он сожительствует со своей американкой без брака и типа это доказывает, что он не религиозен. Смех.
А что смешного? Если ты настолько религиозен, что даже на раскатку не можешь рядом с радужным флагом выйти, то какое может быть сожительство без брака. Это ж блуд!
Не нравится акция - не участвуй, но прикрываться религией здесь - лицемерие.
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasilii Dovedov
Ответ Maxim Vasnechov
Да всем пофигу, хочешь поддерживай, хочешь нет. Что в США, что в Европе. Другой вопрос - в бабле, среди болельщиков тоже есть геи, которым приятны мелкие знаки внимания от клуба. Оскорблять болел - нельзя.
А он и не оскорбил - он отказался поддержать. Это другое.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
пашу
Ответ Velirpa
т.е. остальные наши хоккеисты, которые одели этот свитер, ненормальные?
Да, если Костян последователен, ему Малкина с Овечкиным надо заднеприводными называть
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ДалАдна..... Всем пофиг??? а чё тогда футболки заставляют напяливать? Какой смысл в этом если всем пофиг???
Футболки не заставляют - а просят. Проворов вот не напялил джерси, и лига его поддержала. Другой вопрос, что болельщикам геям будет приятна поддержка, и они занесут больше бабла. Все вопросы тут - сугубо о деньгах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Maxim Vasnechov
Да всем пофигу, хочешь поддерживай, хочешь нет. Что в США, что в Европе. Другой вопрос - в бабле, среди болельщиков тоже есть геи, которым приятны мелкие знаки внимания от клуба. Оскорблять болел - нельзя.
ДалАдна.....
Всем пофиг???

а чё тогда футболки заставляют напяливать?
Какой смысл в этом если всем пофиг???
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Рейман
Американцы нашли главный аргумент против Проворова, что он сожительствует со своей американкой без брака и типа это доказывает, что он не религиозен. Смех.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Velirpa
т.е. остальные наши хоккеисты, которые одели этот свитер, ненормальные?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ corazón blanco
Да правильно все сделал, он не обязан этого делать. Радует, что и тренер поддержал его и Национальная хоккейная лига также выступила в его поддержку!
Пока - да. Если активисты и пассивисты не успокоятся, то возможны варианты. Надеюсь забудут быстро
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ corazón blanco
Да правильно все сделал, он не обязан этого делать. Радует, что и тренер поддержал его и Национальная хоккейная лига также выступила в его поддержку!
Да всем пофигу, хочешь поддерживай, хочешь нет. Что в США, что в Европе.
Другой вопрос - в бабле, среди болельщиков тоже есть геи, которым приятны мелкие знаки внимания от клуба. Оскорблять болел - нельзя.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Да правильно все сделал, он не обязан этого делать. Радует, что и тренер поддержал его и Национальная хоккейная лига также выступила в его поддержку!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий