Цзю об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Я поддерживаю нашего хоккеиста. Рад, что он нормальный мужик»

поддержал отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Я поддерживаю нашего хоккеиста. Я рад, что он нормальный мужик», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу, отметив, что ситуация, в которую собирались втянуть Проворова, – маразм.

НХЛ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать. Мы поддерживаем их точки зрения по социальным и культурным вопросам»

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ