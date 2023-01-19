Кожевников о хейте Проворова за отказ от свитера с ЛГБТ-символикой: «Им задницы только сверлить, дебилов полно. Что руководство клуба думает, черт знает – с головой-то беда»

высказался об отказе надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Главное, что главный тренер его поддержал. А что там руководство клуба думает, черт знает – с головой-то беда. Там все порядки жизненные изменились. Он молодец», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Также Кожевников отреагировал на критику решения хоккеиста со стороны американских фанатов.

«Им задницы только сверлить, естественно, этим будут заниматься. А больше делать-то нечего. Так что тут говорить... Дебилов полно. Просто надо отключиться ему и жить своей жизнью. Он всем сказал, что у него есть свое мнение и какие-то обязанности перед Богом», – добавил экс-хоккеист.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ