Кожевников о хейте Проворова за отказ от свитера с ЛГБТ-символикой: «Им задницы только сверлить, дебилов полно. Что руководство клуба думает, черт знает – с головой-то беда»

Теги Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Александр Кожевников высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Главное, что главный тренер его поддержал. А что там руководство клуба думает, черт знает – с головой-то беда. Там все порядки жизненные изменились. Он молодец», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Также Кожевников отреагировал на критику решения хоккеиста со стороны американских фанатов. 

«Им задницы только сверлить, естественно, этим будут заниматься. А больше делать-то нечего. Так что тут говорить... Дебилов полно. Просто надо отключиться ему и жить своей жизнью. Он всем сказал, что у него есть свое мнение и какие-то обязанности перед Богом», – добавил экс-хоккеист. 

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

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3 комментария

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крок 58
Поддержим Ивана
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Ol1
Не помнит точно какие, но какие-то обязанности у него есть))
А этим лишь бы сверлить))
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Ебздрогыч
Перебои с лекарствами есть, зато с водкой все нормально, продается, как видим, исправно!
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