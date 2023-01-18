Вячеслав Быков: «Не комментирую НХЛ – на Олимпиаде они наплевали на мировое сообщество, не отпустив наших парней. А Проворов – молодец, пусть борется»
Вячеслав Быков прокомментировал отказ Ивана Проворова надевать свитер с ЛГБТ-символикой.
Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Сразу говорю, что я не комментирую НХЛ. По причине того, что на не так давно прошедших Олимпийских играх они наплевали на мировое сообщество, не отпустили наших играющих там парней, говоря о том, что это бизнес и он важнее того, что делает хоккейное мировое сообщество для развития нашего вида спорта.
И такое хамское отношение не сходится с моей жизненной и спортивной установкой. А Иван Проворов – молодец, пусть борется, хоть это и нелегко», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Только обеспечите ЗП, МЕДИА отдачу и ЗРИТЕЛЕЙ?! ;)
Хотя о чем это я - они же сами к нам бежать должны МЫ ЖЕ ОСОБЕННЫЕ 🤦🏼♂️