Вячеслав Быков: «Не комментирую НХЛ – на Олимпиаде они наплевали на мировое сообщество, не отпустив наших парней. А Проворов – молодец, пусть борется»

прокомментировал отказ надевать свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Сразу говорю, что я не комментирую НХЛ. По причине того, что на не так давно прошедших Олимпийских играх они наплевали на мировое сообщество, не отпустили наших играющих там парней, говоря о том, что это бизнес и он важнее того, что делает хоккейное мировое сообщество для развития нашего вида спорта.

И такое хамское отношение не сходится с моей жизненной и спортивной установкой. А Иван Проворов – молодец, пусть борется, хоть это и нелегко», – сказал бывший главный тренер сборной России.