Вячеслав Быков: «Не комментирую НХЛ – на Олимпиаде они наплевали на мировое сообщество, не отпустив наших парней. А Проворов – молодец, пусть борется»

Теги Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Иван Проворов ЛГБТ Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал отказ Ивана Проворова надевать свитер с ЛГБТ-символикой. 

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Сразу говорю, что я не комментирую НХЛ. По причине того, что на не так давно прошедших Олимпийских играх они наплевали на мировое сообщество, не отпустили наших играющих там парней, говоря о том, что это бизнес и он важнее того, что делает хоккейное мировое сообщество для развития нашего вида спорта.

И такое хамское отношение не сходится с моей жизненной и спортивной установкой. А Иван Проворов – молодец, пусть борется, хоть это и нелегко», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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8 комментариев

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Харламов Никита
Ответ mitos
Согласен. Вместо развития собственной лиги из всех углов мантры о величии НХЛ. Забрали лучших и показали фигу мировому хоккею.
Так никто не мешает позвать к себе .
Только обеспечите ЗП, МЕДИА отдачу и ЗРИТЕЛЕЙ?! ;)

Хотя о чем это я - они же сами к нам бежать должны МЫ ЖЕ ОСОБЕННЫЕ 🤦🏼‍♂️
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Bei Bender
Ответ muslim95
Не комментируем Быкова, некоторые игроки оказываются деградируют на пенсиии.
Тебе бы так деградировать деятель !!!
0
-5
-5
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MaxBridge
Где ты живешь, патриот?))
+3
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+3
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Madcomposer
Так говорит, как будто все, кроме наших, поехали.
+1
0
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Why always me?!
Так сказал будто НХЛ только россиян отказалось отпускать)
+2
0
+2
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mitos
Согласен. Вместо развития собственной лиги из всех углов мантры о величии НХЛ. Забрали лучших и показали фигу мировому хоккею.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muslim95
Не комментируем Быкова, некоторые игроки оказываются деградируют на пенсиии.
+4
-1
+3
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vesh
«не комментирую, но… комментирую»
0
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