Депутат Милонов об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Ни один христианин не имеет права надевать такого рода сатанинские футболки»

прокомментировал отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Именно свобода вероисповедания являлась важнейшим аргументом критики США Советского Союза. По сути, ни один христианин не имеет права надевать такого рода сатанинские футболки. Тем самым, если кто-то кого-то заставляет, то как раз он нарушает его свободу, гарантированную конституциями всех государств. И, в общем-то, гарантированную ООН.

Разве он по морде надавал каким-то голубым? Нет. Он сам на себя не захотел надевать эту футболку – это большая разница. Почему он должен на этой теме как-то заостряться?

Поддержка ЛГБТ является абсолютно антихристианским действием. Любой человек, который считает себя христианином, не имеет права подобные тряпки на себя напяливать. Правда будет в любом случае на стороне Ивана», – приводит слова депутата Госдумы «Бизнес Online».

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ