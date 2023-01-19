Депутат Милонов об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Ни один христианин не имеет права надевать такого рода сатанинские футболки»

Теги Филадельфия НХЛ Государственная дума Виталий Милонов Иван Проворов ЛГБТ Политика религия Хоккей

Виталий Милонов прокомментировал отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой. 

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Именно свобода вероисповедания являлась важнейшим аргументом критики США Советского Союза. По сути, ни один христианин не имеет права надевать такого рода сатанинские футболки. Тем самым, если кто-то кого-то заставляет, то как раз он нарушает его свободу, гарантированную конституциями всех государств. И, в общем-то, гарантированную ООН.

Разве он по морде надавал каким-то голубым? Нет. Он сам на себя не захотел надевать эту футболку – это большая разница. Почему он должен на этой теме как-то заостряться?

Поддержка ЛГБТ является абсолютно антихристианским действием. Любой человек, который считает себя христианином, не имеет права подобные тряпки на себя напяливать. Правда будет в любом случае на стороне Ивана», – приводит слова депутата Госдумы «Бизнес Online».

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22 комментария

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lightrip
Такой п###### как Милонов не имеет права гнать на лгбт)
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Samuel L. Jackson
а где это в тексте-то сказано?..
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Sobachkin
Зато сегодня купание плачущих детишек, ну не хотят они в мороз....купаться.....
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Жорег Борщофф
Милонов херни не скажет!
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Igor Vladimirov
Он так говорит как будто считать себя в 21 христианином (да не важно какой религии) это ну прям вершина цивилизации. Ау, дядя, это средневековье. Все эти неактупльно и будет смыто рано или поздно как ненужная накипь.
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i-volk
Ответ Veld
интересно, как это работает? вы (не к вам вопрос, я ваши комменты видел :D а к сотням так же думающих) реально не видите в вашей позиции противоречия? как вы обходите когнитивный диссонанс?)
вообще норм, 1 закон диалектики
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HoratioH
Ответ воен
Какие-то абсолютно полярные крайности: ты либо поддерживаешь ЛГБТ, либо вот такой "православный" фрик-шизик типа Милонова. Прям классическая дилемма с двумя стульями.
Милонов на самом деле гей, про него уже было разоблачение. Он так сублимируется и заодно от себя подозрение отводит
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Иван Алейников
Милонов уже вернулся с донецкой командировки?
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HoratioH
Милонов — гомосек, который не может пройти мимо своей любимой темы
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Антон Иванов
Милонов на спортс.... Это печально!
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Veld
Ответ Гамарджоба Генацвале
Проворова полностью поддерживаю,что не надел. Милонова нет.
интересно, как это работает?

вы (не к вам вопрос, я ваши комменты видел :D а к сотням так же думающих) реально не видите в вашей позиции противоречия? как вы обходите когнитивный диссонанс?)
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Иван Ларин
а как же люби ближнего своего и тд? (на всякий случай заранее извиняюсь)
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воен
Ответ санчос пономоревский
Рыжий властелин))
Так точно)
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воен
Какие-то абсолютно полярные крайности: ты либо поддерживаешь ЛГБТ, либо вот такой "православный" фрик-шизик типа Милонова. Прям классическая дилемма с двумя стульями.
+2
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Ебздрогыч
Как охотиться на Милонова? Нужно вывесить радужный флаг и затаиться. Пугливый, но очень любопытный зверек сам на него выйдет (читать голосом Дроздова)
+9
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Jesse Boy
Перебор.
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санчос пономоревский
Ответ пашу
Как же мог Милонов пройти мимо новости, связанной с секс-меньшинствами))
Рыжий властелин))
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Arty Novikoff
Депутат Милонов : "Ни один христианин не имеет права надевать сатанинские футболки. Трусы - можно"
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Фтемноте
Больной человек...
Он ещё и законы принимает
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Гамарджоба Генацвале
Проворова полностью поддерживаю,что не надел. Милонова нет.
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пашу
Как же мог Милонов пройти мимо новости, связанной с секс-меньшинствами))
+17
0
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i-volk
Предлагаю составить список наших любимцев и объявить им бойкот. Никак не комментировать новости с ними и про них.
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