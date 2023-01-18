Пьер ЛеБрюн: «Проворов явно уважает не «всех», иначе надел бы джерси Pride Night. Не надо прятаться за религией»

Теги Филадельфия НХЛ Пьер ЛеБрюн Иван Проворов ЛГБТ религия Хоккей

Пьер ЛеБрюн прокомментировал отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой. 

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Но Проворов явно уважает не «всех». Если бы он уважал всех, он бы принял участие в раскатке и надел джерси Pride Night. Не надо прятаться за религией», – написал инсайдер TSN.

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8 комментариев

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Павел Иванов
Сколько можно🤦
Других новостей о хоккее уже нет?
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lliyt
Ответ Василий Птичкин
А в чем уважение должно заключаться? Он же сказал, что уважает всех, о футболку натягивать не будет. Выглядит уже как дворовые подколы "прыгни с гаража на гараж" или не пацан. Смешно.
Да его прям в комментах к этому посту попустили.
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Пылесос
А можно и так сказать: надел майку ЛГБТ, значит не уважаешь натуралов.
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FaithDevotion
Самое неожиданное (но приятно неожиданное), что за Ивана там нехило простые болельщики, равно как и некоторые деятели медиа, вступились
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Jesse Boy
Опа, петухи против религии, перспективный махач, интересно, чьё кунг-фу сильнее?
+1
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+1
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Web_kz
ЛеБрюн этот ещё раз подчеркнул насколько зашорены он и ему подобные. Они уверены, что их точка зрения должна быть всеми уважаема по определению. При этом на чужую им плевать. А потом ещё на пендосов обижаются.
+7
0
+7
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el ruso guapo
Не надел радугу = уважаешь не всех. Логично, конечно. Откуда вообще знать человеку, уважает он кого-то или нет?
+2
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+2
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Василий Птичкин
А в чем уважение должно заключаться? Он же сказал, что уважает всех, о футболку натягивать не будет.
Выглядит уже как дворовые подколы "прыгни с гаража на гараж" или не пацан. Смешно.
+12
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+12
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