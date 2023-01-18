Пьер ЛеБрюн: «Проворов явно уважает не «всех», иначе надел бы джерси Pride Night. Не надо прятаться за религией»

Пьер ЛеБрюн прокомментировал отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Но Проворов явно уважает не «всех». Если бы он уважал всех, он бы принял участие в раскатке и надел джерси Pride Night. Не надо прятаться за религией», – написал инсайдер TSN.

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