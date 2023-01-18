Крикунов об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Правильно, а чего секс-меньшинства поддерживать? Они же несчастные»
Владимир Крикунов поддержал отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Не удивлен, что Проворов отказался выходить в майке с символикой секс-меньшинств. Нормально он сделал, у нас в стране это не принято.
Правильно, а чего их поддерживать? Они же несчастные», – сказал заслуженный тренер России.
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