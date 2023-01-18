«Проворов не побоялся общего западного психоза, молодец. Посмотрим, как демократия в Америке работает». Черкас об отказе игрока от свитера с ЛГБТ-символикой

Теги Филадельфия НХЛ Сергей Черкас Иван Проворов ЛГБТ Политика Хоккей

Сергей Черкас высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Проворов – молодец, высказал свое мнение, не побоялся. Многие в России, надеюсь, его поддерживают в этом вопросе.

Мы за традиционные ценности, присущие жителям нашей страны. Кто хочет поддерживать ЛГБТ, путь поддерживает. А мы не хотим идти в этом направлении, таких в России, надеюсь, большинство.

Проворов не побоялся общего западного психоза на эту тему. Он четко сказал: я уважаю выбор любого, но остаюсь тем, кто я есть – православным человеком. Вот и все. Только слова уважения в его адрес.

– Не воспримут это как нарушение корпоративной этики? Не уберут Проворова из состава «Филадельфии»?

– Ну, там же, в Америке, говорят о демократии. О том, что каждый человек имеет право выбора. Посмотрим, как эта демократия работает.

Хотя мы уже видим, как она работает. Но думаю, что в этом случае никаких проблем у нашего игрока не будет, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

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4 комментария

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Карпесов
Ответ Валентина Николаевна
Кто все эти люди, которые комментируют ?
Валентина Николаевна, в данном случае, вам и отвечать. Кто вы?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Григорьев
Красавчик, правильно сделал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Хотя мы уже видим, как она работает...
Почему все питерские мыкают...все мы да мы, кто мы ...
от себя сказать не может...все в стаде...и все любят следить за коровами соседей. свои уже сдохли с голода...
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентина Николаевна
Кто все эти люди, которые комментируют ?
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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