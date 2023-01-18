«Проворов не побоялся общего западного психоза, молодец. Посмотрим, как демократия в Америке работает». Черкас об отказе игрока от свитера с ЛГБТ-символикой
Сергей Черкас высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
– Проворов – молодец, высказал свое мнение, не побоялся. Многие в России, надеюсь, его поддерживают в этом вопросе.
Мы за традиционные ценности, присущие жителям нашей страны. Кто хочет поддерживать ЛГБТ, путь поддерживает. А мы не хотим идти в этом направлении, таких в России, надеюсь, большинство.
Проворов не побоялся общего западного психоза на эту тему. Он четко сказал: я уважаю выбор любого, но остаюсь тем, кто я есть – православным человеком. Вот и все. Только слова уважения в его адрес.
– Не воспримут это как нарушение корпоративной этики? Не уберут Проворова из состава «Филадельфии»?
– Ну, там же, в Америке, говорят о демократии. О том, что каждый человек имеет право выбора. Посмотрим, как эта демократия работает.
Хотя мы уже видим, как она работает. Но думаю, что в этом случае никаких проблем у нашего игрока не будет, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.
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