«На Западе ребенок не знает – мальчик он или девочка? Они там совсем идиоты? Надеюсь, в «Филадельфии» все же мужики играют, а не заднеприводные». Терещенко о ситуации с Проворовым

Теги Филадельфия Алексей Терещенко НХЛ КХЛ Иван Проворов ЛГБТ Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Проворов все правильно сделал, я бы тоже не его месте не вышел. Никогда не буду пропагандировать ЛГБТ. Пусть меня даже оштрафуют за это по условиям контракта. Но у меня есть свои моральные принципы и устои. Есть мать и отец. Есть мужчина и женщина. Ничего другого в природе быть не может.

А то на Западе ребенок не знает – мальчик он или девочка? Они чего там, совсем идиоты? Это ни в какие ворота не лезет.

– У Ивана не будет проблем с коллективом? Ведь по факту он проигнорировал общекомандную акцию.

– Не будет. Ведь это не касается игры, это просто пропаганда. Вот если все игроки решили пойти на общекомандный ужин, а ты не пошел, тогда это неуважение к команде. А все эти акции… Ну их же не команда делает. Это клубное решение сверху.

– Да, но возможно, что часть игроков солидарны в душе с Проворовым. Однако они побоялись пойти против тенденций в американском обществе. А Иван выделился из их массы, не побоялся публично отказаться.

– Если ты против, то бери свои яички в кулачок и иди против. Если ты мужик, то должен понимать, что почем. А если готов поддерживать, значит, поддерживай. Надеюсь, что в «Филадельфии» все же мужики играют, а не заднеприводные. Я вообще не думал, что в хоккее такие люди будут появляться, – сказал трехкратный чемпион мира.

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13 комментариев

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Sword
Ответ ni
А ты заднеприводный? Мог бы об этом не сообщать. Никому не интересно.
Здесь их много прячется. Как возникает повод вылезают и в компании с либeрбomами пытаются создать видимость массовости и отстаивать повестку. Смешно смотреть на эти потуги, шляпa полная.
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Харламов Никита
Ответ dimkaa1
Комментарий удален модератором
Вот тоже убежден, что именно СКРЫТЫЕ больше всего ПРОТИВ топят ;)
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dimkaa1
Ответ ni
А ты заднеприводный? Мог бы об этом не сообщать. Никому не интересно.
Комментарий удален
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Booligan
чел, который просрал дорогущую нокию с алмазами буквально находясь в машине, конечно разбирается в вопросе, кто кого кем считает на западе
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Адександр Беляев
а у нас в Руси спокон
в этом наши силы
мужик с бабой вот закон
а Кончит на вилы
+2
-2
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MasterShake
Сказал Терещенко, смахивая стекающую по подбородку слюну
+3
-7
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забанинныйСевер12
Лёха, завязывал бы ты с Рен ТВ, завязывал бы от греха....
+1
-3
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ni
Ответ Олег Кузнецов
Из Терещенко вышло глубинное.) Глубоко запавшие штампы вышли на поверхность.)
А ты заднеприводный?
Мог бы об этом не сообщать.
Никому не интересно.
+7
-12
-5
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Квебек
Сходил бы он к Дудю.
+11
-4
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екибастосЪ
Я понял, почему у Проворова большие яйца. Дело в том, что он живет в соответствии с православием, а значит, будучи неженатым, является девственником, и это в 26 лет. Рукоблудие также большой грех, вот отсюда и эта анатомическая особенность!
+39
-12
+27
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Александр Невский
Терещенко рассказывает про запад и Украину там такие же задний привод .
+3
-6
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Nik Khokhlov
Дайте уже Проворову первую звезду дня!!!
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Sobachkin
Как это не знает, знает.... но там не хейтят, что он не такой.... Терещенко б лучше подумал хочет ли ребёнок чтобы его обрезали или ж нет, в воду холодную, вот, но это другое.... зато мужик! Вырастит и пусть сам решает.
+3
-9
-6
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Олег Кузнецов
Из Терещенко вышло глубинное.) Глубоко запавшие штампы вышли на поверхность.)
+15
-12
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