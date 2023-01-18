прокомментировал отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Проворов все правильно сделал, я бы тоже не его месте не вышел. Никогда не буду пропагандировать ЛГБТ. Пусть меня даже оштрафуют за это по условиям контракта. Но у меня есть свои моральные принципы и устои. Есть мать и отец. Есть мужчина и женщина. Ничего другого в природе быть не может.

А то на Западе ребенок не знает – мальчик он или девочка? Они чего там, совсем идиоты? Это ни в какие ворота не лезет.

– У Ивана не будет проблем с коллективом? Ведь по факту он проигнорировал общекомандную акцию.

– Не будет. Ведь это не касается игры, это просто пропаганда. Вот если все игроки решили пойти на общекомандный ужин, а ты не пошел, тогда это неуважение к команде. А все эти акции… Ну их же не команда делает. Это клубное решение сверху.

– Да, но возможно, что часть игроков солидарны в душе с Проворовым. Однако они побоялись пойти против тенденций в американском обществе. А Иван выделился из их массы, не побоялся публично отказаться.

– Если ты против, то бери свои яички в кулачок и иди против. Если ты мужик, то должен понимать, что почем. А если готов поддерживать, значит, поддерживай. Надеюсь, что в «Филадельфии» все же мужики играют, а не заднеприводные. Я вообще не думал, что в хоккее такие люди будут появляться, – сказал трехкратный чемпион мира.